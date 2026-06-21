مدرب تونس يعبّر عن خيبة أمله بعد الخسارة أمام اليابان

عبر مدرب المنتخب التونسي إيرفي رونار عن خيبة أمله بالأداء المقدم من قبل الفريق، مشيراً إلى ضعف الأداء الدفاعي، وذلك بعد الخسارة برباعية نظيفة أمام اليابان صباح الأحد وذلك لحساب الجولة الثانية من الدور الأول (المجموعة السادسة) في مونتيري ضمن كأس العالم FIFA 2026™.

وتولى رونار تدريب المنتخب التونسي بدلاً من صبري اللموشي، الذي رحل عن المنصب بعد الخسارة الكبيرة لنسور قرطاج أمام السويد بخمسة أهداف.

وهذه هي المرة الخامسة في تاريخ كأس العالم التي يستخدم فيها فريق أكثر من مدرب في نسخة واحدة، حيث لم تحقق هذه الفرق الخمسة أي فوز في مباراتها الأولى بعد تغيير مدربها.

وقد واصل منتخب تونس سلسلة نتائجه المخيبة في البطولات الكبرى، بعدما ودع منافسات كأس العالم 2026 من دور المجموعات، ليضيف محطة جديدة إلى سجل من الإخفاقات التي رافقت “نسور قرطاج” خلال السنوات الأخيرة.

وجاء الخروج من مونديال 2026 بعد خسارتين ثقيلتين أمام السويد واليابان، ليتجمد رصيد المنتخب التونسي دون نقاط، ويصبح أول منتخب عربي يغادر البطولة رسميًا من الدور الأول.