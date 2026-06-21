مورينيو يعطي الضوء الأخضر لرحيل راؤول أسينسيو خلال الانتقالات الصيفية الحالية

يستهدف البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد إعادة تشكيل خط دفاع الفريق، الذي عانى بشدة خلال الموسم الماضي وتسبب في استقبال العديد من الأهداف.

وأعلن النادي في وقت سابق ضم الهولندي دينزل دومفريس قادما من إنتر ميلان والفرنسي إبراهيما كوناتيه في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ليفربول، بالإضافة للتجديد للألماني أنتوني روديجر.

ومع وجود دين هاوسن في مركز قلب الدفاع وإمكانية استغلال الفرنسي أوريليان تشواميني في اللعب في هذا المركز، فهناك لاعب مرشح للرحيل عن النادي.

وكشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو اليوم الأحد أن مورينيو أعطى الضوء الأخضر لرحيل راؤول أسينسيو (23 عاما) خلال الانتقالات الصيفية الحالية، على الرغم من أن عقده يمتد حتى عام 2031 لكن دوره كلاعب أساسي سيتوارى في حال انضمام لاعب آخر بارز في خط الدفاع.

وعلى الرغم من عدم وصول أي عروض رسمية لأسينسيو، إلا أن النادي يدرك أنه لاعب مطلوب بشدة في سوق الانتقالات، وأن العديد من الأندية مهتمة بضمه.

وفي حال رحيل أسينسيو مقابل مبلغ مالي كبير، يمكن للنادي استغلال هذا المبلغ لإتمام صفقته المنشودة بضم مدافع أعسر، والذي يمثل أولوية قصوى للفريق في فترة الانتقالات الحالية.