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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"ضبط الأداء بالأعلى للإعلام" تشيد بدعم الإعلام الرياضي للمنتخب الوطني خلال كأس العالم

الأعلى للاعلام
الأعلى للاعلام

عقدت لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس، اجتماعاً اليوم الثلاثاء؛ بحضور المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس، والإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، والمستشار ياسر المعبدي، الأمين العام للمجلس.

واستعرضت اللجنة، خلال الاجتماع، ما جاء في تقارير إدارة الرصد وما أعده رئيس وأعضاء اللجنة بشأن التناول الإعلامي لمشاركة المنتخب الوطني في بطولة كأس العالم؛ حيث أشادت اللجنة بالأداء المهني والوطني لكافة البرامج الرياضية، والذي انعكس إيجاباً على بث الطاقة المساندة إعلامياً ومعنوياً للمنتخب، تأكيداً لقوة مصر الناعمة ودورها الريادي.

وثمّنت اللجنة حالة التلاحم الجماهيري والإعلامي غير المسبوقة، مشيرة إلى أن الالتزام بالمعايير المهنية والابتعاد عن الإثارة والتعصب في هذا التوقيت الدقيق، أسهم بشكل مباشر في توفير مناخ مستقر للجهاز الفني واللاعبين، مما يبرز القيمة الحقيقية للإعلام الرياضي كشريك أساسي في تحقيق الإنجازات الوطنية وصناعة الوعي العام.

وفي سياق آخر، ناقشت اللجنة مجموعة من القضايا المثارة حالياً الخاصة بالإعلام الرياضي، حيث ارتأت اللجنة تأجيل البت في تلك المناقشات إلى حين انتهاء مشاركة المنتخب الوطني في منافسات المونديال، حفاظاً على حالة الاستقرار والدعم والتركيز الكامل للفريق.

لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي الأعلى لتنظيم الإعلام رئيس ضبط أداء الإعلام الرياضي

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