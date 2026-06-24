التحالف الوطني للعمل الأهلي يطلق قافلة تنموية شاملة بقرية الحجاز بالإسماعيلية

استقبل محافظ الإسماعيلية نبيل حسب الله، السفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وذلك لإطلاق القافلة التنموية الشاملة بقرية الحجاز بمركز ومدينة الإسماعيلية التي ينظمها التحالف الوطني ضمن مبادرة إيد واحدة لدعم الأسر المستحقة تنفيذا لتوجيهات الحكومة بتعزيز أوجه الحماية الاجتماعية وتكثيف الجهود التنموية بالمناطق الأكثر احتياجا.

وقالت محافظة الإسماعيلية اليوم في بيان صحفي إن محافظ الإسماعيلية ثمن الدور الحيوي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في دعم جهود الدولة في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية في مختلف ربوع الجمهورية وتوسيع مجالات التمكين الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدا دعمه الكامل للمبادرات والفعاليات التنموية التي تساهم في توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات الرعاية والتكافل والتنمية المتكاملة والمستدامة بالتعاون التام مع كافة مؤسسات المجتمع المدني للارتقاء بمستوى وجودة الحياة المعيشية للمواطنين.

وأشاد محافظ الإسماعيلية بمنهجية العمل وأسلوب تنفيذ المبادرات التي يطلقها التحالف الوطني مؤكدا علي أن التكامل بين كافة مؤسساته وهيئاته هو ما يؤدي إلى تحقيق الأثر المرجو من تلك المبادرات.

من جانبها أعربت نبيلة مكرم عن خالص تقديرها لمحافظ الإسماعيلية على حسن الاستقبال مشيدة بما تشهده المحافظة من جهود تنموية ملموسة على أرض الواقع بكافة القطاعات وحرصها المستمر على تفعيل منظومة العمل المجتمعي بالشراكة مع مؤسسات الدولة والتحالف الوطني، بما يعزز من العدالة الاجتماعية ويحقق التنمية المتكاملة.

وأشارت إلى أن مبادرة "إيد واحدة " تتضمن تنظيم قافلة خدمية وتنموية موسعة اليوم بقرية الحجاز بمدرسة الحجاز الإعدادية المشتركة بالتعاون التام مع الوحدة المحلية لمركز الإسماعيلية ومديريات التضامن الاجتماعى والشئون الصحية بالمحافظة بهدف تقديم عدد من الخدمات الإنسانية والصحية والاجتماعية والاقتصادية المتكاملة بالمجان للأسر الأولى بالرعاية على أن تشمل تقديم مساعدات مالية وعينية وخدمات طبية وأنشطة ترفيهية بالإضافة إلى إمكانية التقدم على مشروعات صغيرة للتمكين الاقتصادي مع تمويلها مجانا .