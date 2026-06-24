إيهاب المصري: زيزو أكثر لاعب كان يحتاج لتسجيل هدف أمام نيوزيلندا

رأى إيهاب المصري، لاعب المقاولون العرب السابق، أن أحمد سيد زيزو كان يحتاج إلى تسجيل هدف في مرمى نيوزيلندا خلال مواجهة منتخب مصر الثانية بنهائيات كأس العالم 2026، وذلك تعليقًا منه على الفرصة الضائعة من اللاعب في الدقائق الأخيرة من زمن المباراة.

وقال إيهاب المصري، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، خلال تغطية كأس العالم 2026، عبر قناة صدى البلد، «حسام حسن لن يسمح لأي لاعب أنه يلوي بوزه بلغة الكرة»، مضيفًا: «لو زيزو كان جاي لحسام حسن لاوي بوزه كان رجعه تاني على الخط ومعملش التغيير».

وتابع المصري: «زيزو أكتر واحد كان محتاج يسجل الهدف، وكان هيفرق معاه أنه يجيب هدف في كأس العالم نفسيًا بعد كل الضغوط اللي اتعرض لها طول الموسم مع النادي الأهلي».

وواصل قائلًا: «أكيد زيزوكان محتاج الهدف ده.. وأكيد هو عارف أن في منافسة شرسة جدًا على التواجد ضمن التشكيل الأساسي للمنتخب، فلو معملش اللي عليه مش هيكون موجود في التشكيل».