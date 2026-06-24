إنبي يصدم الأهلي بطلبات مالية ضخمة لضم نجومه الشباب



كشفت الناقدة الرياضية ريهام حمدي، عن تفاصيل جديدة بشأن مفاوضات النادي الأهلي مع نادي إنبي للتعاقد مع عدد من اللاعبين الشباب، مؤكدة أن إدارة النادي البترولي تتمسك بموقفها الرافض للتفريط في أبرز مواهبها.

وقالت ريهام حمدي خلال تصريحات تلفزيونية، إن الأهلي طلب من إدارة إنبي، بشكل ودي، التعاقد مع لاعب مواليد 2007 يُدعى "شرقية"، الذي يجيد اللعب في مركز قلب الدفاع، وذلك إلى جانب اهتمامه بضم الثنائي علي محمود واللاعب حامد.

وأضافت أن رئيس نادي إنبي فاجأ مسؤولي الأهلي بالمطالب المالية الخاصة بالصفقة، موضحة أنه قال لهم: "أنتم شايفين إن علي محمود بـ30 مليون جنيه غالي؟.. حامد أصغر منه وسعره 50 مليون جنيه".

وأوضحت أن إدارة إنبي ترفض بشكل قاطع بيع لاعبيها الشباب والناشئين داخل الدوري المصري، انطلاقًا من قناعتها بأن الاستثمار فيهم وتسويقهم للاحتراف الخارجي مستقبلًا سيحقق للنادي عوائد مالية أكبر بكثير من بيعهم محليًا.