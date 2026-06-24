تطورات جديدة بشأن كريم فؤاد قبل انطلاق الموسم الجديد

كشفت الناقدة الرياضية ريهام حمدي، آخر تطورات حالة كريم فؤاد، لاعب النادي الأهلي، قبل انطلاق الموسم الجديد، مؤكدة أن اللاعب خضع لفحوصات طبية دقيقة في النمسا للاطمئنان على جاهزيته الكاملة.

وقالت ريهام حمدي خلال تصريحات تلفزيونية، إن كريم فؤاد كان قد عاد للمشاركة بصورة طبيعية في التدريبات الجماعية مع الأهلي بنهاية الموسم الماضي، بعد تعافيه من الإصابة.

وأضافت أن اللاعب سافر الأسبوع الماضي إلى النمسا، في إطار بروتوكول التعاون الطبي بين النادي الأهلي وأحد الرعاة في القطاع الطبي، لإجراء فحوصات شاملة وقياسات بدنية دقيقة.

وأوضحت أن الهدف من هذه الفحوصات هو التأكد من جاهزية كريم فؤاد بنسبة 100%، إلى جانب تحديد البرنامج الطبي والبدني الذي سيتبعه خلال فترة الإعداد، استعدادًا للموسم الجديد.