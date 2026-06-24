إمام عاشور يهنئ حسين الشحات بعيد ميلاده: كل سنة وانت طيب يا اخويا

هنأ إمام عاشور، لاعب الأهلي، زميله بالفريق حسين الشحات، بمناسبة عيد ميلاده.

ونشر إمام عاشور صورا تجمعه مع الشحات عبر حسابه الشخصي على “إنستجرام” وعلق قائلا: كل سنة وانت طيب يا اخويا.

كان النادي الأهلي أعلن تجديد التعاقد مع حسين الشحات لمدة موسمين قادمين بعد نهاية عقده بنهاية الموسم المنصرم.

وجدد حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقده لمدة موسمين بعد الاتفاق على جميع التفاصيل الخاصة بالتعاقد، وذلك في حضور الكابتن وائل جمعة، مدير الكرة، والدكتور عصام سراج الدين، رئيس قطاع التعاقدات.