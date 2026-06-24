رامي ربيعة يهنئ حسين الشحات بمناسبة عيد ميلاده

هنأ رامي ربيعة، لاعب العين الإماراتي، صديقه حسين الشحات، نجم الأهلي، بمناسبة عيد ميلاده.

ونشر ربيعة صورا تجمعه مع الشحات عبر حسابه الشخصي على “إنستغرام” وعلق قائلا: “عام سعيد”.



كان النادي الأهلي أعلن تجديد التعاقد مع حسين الشحات لمدة موسمين قادمين بعد نهاية عقده بنهاية الموسم المنصرم.

وجدد حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقده لمدة موسمين بعد الاتفاق على جميع التفاصيل الخاصة بالتعاقد، وذلك في حضور الكابتن وائل جمعة، مدير الكرة، والدكتور عصام سراج الدين، رئيس قطاع التعاقدات.