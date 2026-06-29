فرج عامر يتوقع فوز مصر على أستراليا.. ويؤكد: مواجهة صعبة وقد تمتد لوقت إضافي

توقع فرج عامر، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فوز منتخب مصر على أستراليا بنتيجة 2-1 في دور الـ32 من كأس العالم، مؤكدًا أن المباراة ستكون في غاية الصعوبة، وقد تمتد إلى وقت إضافي إذا انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

وأوضح عامر أن ترجيحه لمنتخب مصر يستند إلى المستوى الجيد الذي قدمه الفراعنة في دور المجموعات، بعدما أظهر الفريق صلابة دفاعية وتعادل مع منتخبات قوية.

ريبيرو: خبرات لاعبي الأهلي تمنح منتخب مصر شخصية الأبطال في كأس العالم بعد خروج الأخضر من كأس العالم.. استقالة رئيس اتحاد الكرة السعودي| تفاصيل مواعيد مباريات اليوم 29-6-2026 في كأس العالم والقنوات الناقلة

وأضاف أن مشاركة محمد صلاح بكامل جاهزيته ستمنح المنتخب المصري أفضلية هجومية كبيرة، رغم استمرار متابعة حالته البدنية بعد الإصابة العضلية الأخيرة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن المنتخب الأسترالي يتميز بالتنظيم البدني والتكتيكي ويجيد خوض المباريات الإقصائية، وهو ما يجعل المواجهة متكافئة وصعبة.