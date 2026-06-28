انطلاق معسكر الزمالك بالعاصمة الإدارية 10 يوليو

قال الإعلامي خالد الغندور أن نادي الزمالك أخطر لاعبيه بموعد التجمع خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل، استعدادًا لانطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد.

وأضاف الغندور خلال برنامج ستاد المحور: فريق الزمالك، سيبدأ المعسكر الإعدادي في العاصمة الإدارية الجديدة، على أن يخوض الفريق تدريباته هناك في بداية فترة الإعداد يوم ١٠ يوليو.

وتابع: فكرة إقامة معسكر خارجي مازالت مطروحة على طاولة إدارة النادي والجهاز الفني، حيث يجرى حاليًا دراسة الأمر قبل حسم القرار النهائي بشأن مكان المعسكر استعدادًا للموسم الجديد.