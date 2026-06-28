محمد طارق أضا: فخور بقارة أفريقيا في المونديال.. وتفوقنا على أوروبا

أكد الإعلامي محمد طارق أضا، أن المنتخبات الإفريقية فرضت نفسها بقوة في بطولة كأس العالم 2026، بعدما نجحت في تحقيق أعلى نسبة تأهل إلى دور الـ32 بين جميع القارات، معتبرًا أن ما تحقق يمثل رسالة واضحة لكل من شكك في قدرة الكرة الأفريقية على المنافسة.

وقال أضا، خلال التغطية الخاصة لكأس العالم 2026 عبر قناة «صدى البلد»، إن تأهل 9 منتخبات إفريقية من أصل 10 مشاركة يعد إنجازًا استثنائيًا يعكس التطور الكبير الذي تشهده الكرة في القارة السمراء، مشيرًا إلى أن المنتخب التونسي كان الوحيد الذي لم ينجح في العبور إلى الدور التالي، بينما واصلت بقية المنتخبات تقديم مستويات مميزة.

تعليق أضا

أضاف أن هذا النجاح يُعد أفضل رد عملي على الانتقادات التي طالت زيادة عدد المقاعد المخصصة لإفريقيا في كأس العالم، مؤكدًا أن النتائج داخل المستطيل الأخضر أثبتت أحقية القارة بهذا التمثيل، بل وتفوقها من حيث نسبة التأهل على قارة أوروبا، التي شاركت بـ16 منتخبًا وتأهل منها 13 فقط.

وأعرب عن سعادته بتأهل ثلاثة منتخبات عربية إلى دور الـ32، وهي مصر والجزائر والمغرب، معتبرًا أن هذا الأمر يمنح الكرة العربية دفعة معنوية، رغم أن الطموحات كانت أكبر في ظل المشاركة التاريخية لثمانية منتخبات عربية في النسخة الحالية، والتي شهدت خروج 5 منتخبات من الدور الأول.