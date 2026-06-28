إسماعيل يوسف: تأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 إنجاز تاريخي.. ولدينا فرصة لبلوغ ثمن النهائي

أشاد إسماعيل يوسف، نجم الزمالك السابق، بأداء منتخب مصر في دور المجموعات لبطولة كأس العالم.

وقال تيجانا في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد عبدالجليل، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "فخور بأداء منتخب مصر في كأس العالم وتأهل الفراعنة لدور الـ 32 من كأس العالم "إنجاز تاريخي".

وأضاف: "منتخب مصر لديه فرصة للتأهل لدور الـ 16 بكأس العالم، والجهاز الفني واللاعبين يبذلون مجهود كبير خلال الفترة الماضية".

وعن نادي الزمالك، قال: "لاعبو الزمالك لم يقصروا في الموسم الماضي، وجماهير القلعة البيضاء السبب الرئيسي في التتويج بالدوري في الموسم المنصرم".