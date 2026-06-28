وليد صلاح عبد اللطيف: الحلم ليس مستحيلا.. والتنظيم الدفاعي مفتاح عبور منتخب مصر أمام أستراليا

أكد وليد صلاح عبد اللطيف، نجم منتخب مصر السابق، أن فرص الفراعنة في مواصلة المشوار ببطولة كأس العالم 2026 قائمة، مشددًا على أن كرة القدم لا تعترف بالمستحيل، وأن تحقيق نتائج كبيرة يبقى ممكنًا إذا أحسن الفريق استغلال إمكانياته داخل الملعب.

احتمالية امتداد اللقاء

وقال، خلال لقائه ببرنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة «صدى البلد»، إن المباريات الإقصائية تحتاج إلى إدارة جيدة للمجهود البدني، خاصة مع احتمالية امتداد اللقاء إلى الوقت الإضافي، وهو ما يتطلب توزيع الجهد بشكل مدروس طوال المباراة.

الاعتماد على التنظيم الدفاعي

وأضاف أن المنتخب المصري مطالب بالحفاظ على تماسكه الدفاعي وعدم استقبال أهداف مبكرة أمام أستراليا، موضحًا أن الفريق الذي ينجح في تسجيل الهدف الأول غالبًا ما يميل إلى إغلاق المساحات والاعتماد على التنظيم الدفاعي للحفاظ على تقدمه.

منافسات كأس العالم

وأشاد وليد صلاح عبد اللطيف بالمستوى الذي يقدمه محمد هاني خلال منافسات كأس العالم، مؤكدًا أنه ظهر بصورة مميزة في المباريات، سواء على المستوى الدفاعي أو الهجومي، ونجح في تقديم أداء متوازن، إلى جانب مساهمته في صناعة الفرص، معتبرًا أنه من أبرز لاعبي المنتخب خلال البطولة.