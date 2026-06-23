بسمة وهبة عن الفوز على نيوزيلندا: المنتخب المصري حقق معجزة بفضل الوطنية والإيمان بالقدرات المصرية

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّ المنتخب المصري حقق ما وصفته بـ"المعجزة" فوزها على نيوزيلندا في بطولة كأس العالم 2026، مؤكدة أن ما شاهده المصريون خلال هذه الفترة كان مصدر فخر واعتزاز للجميع. ووجهت التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة: "مبروك لسيادة الرئيس"، مشيدة بدعمه ومساندته لفكرة وجود مدير فني مصري للمنتخب.

وأضافت وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور، أنّ كثيرين كانوا يتساءلون سابقًا عن جدوى الاعتماد على المدربين الأجانب الذين يتقاضون مبالغ كبيرة رغم عدم تحقيق النتائج المرجوة.

وأضافت وهبة أن هذا الدعم والإيمان بالقدرات المصرية أثبتا أن المصريين يمتلكون الكثير من الإمكانات، وأنهم قادرون على تحقيق المعجزات من خلال الوطنية والهوية المصرية، ليس فقط في مجال كرة القدم وإنما في مختلف المجالات.

وأشارت إلى أن الرئيس كان يؤكد باستمرار أهمية دور الإعلام في تعزيز الوعي وترسيخ قيمة الوطن لدى المواطنين، إلى جانب تعريفهم بما يدور حولهم، ودعم فكرة أن "كل شيء مصري قادر يصنع المعجزة".

وكشفت مقدمة برنامج "90 دقيقة" عن جانب من الجهود التي بذلها البرنامج لدعم المنتخب قبل مشاركته في كأس العالم، موضحة أنها خصصت مساحة كبيرة من الحلقات لهذا الهدف، واستضافت عددًا من نجوم وخبراء الكرة، من بينهم مصطفى يونس وطارق العشري وطارق مصطفى وهاني رمزي وتامر عبد الحميد.

الخط الرئيسي للنقاش هو دعم المنتخب واللاعبين

وأوضحت أن هناك اتفاقًا كان يتم قبل بدء الحلقات داخل غرفة الضيوف على أن يكون الخط الرئيسي للنقاش هو دعم المنتخب واللاعبين، وخاصة العميد حسام حسن، مؤكدة أنهم كانوا يرددون باستمرار أن "التشجيع هو اللي بيحقق الحلم"، وأن مساندة المنتخب كانت الهدف الأساسي من هذه اللقاءات.