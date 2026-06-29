مقتل مشجع في المونديال.. والشرطة الأمريكية تحقق

أعلنت الشرطة الأمريكية، الأحد، مقتل شخص وإصابة آخر بجروح خطيرة إثر إطلاق نار وقع في أحد أشهر الأماكن الترفيهية بمدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا، والذي يستضيف منطقة مخصصة لمشجعي كأس العالم 2026 لمتابعة المباريات.

وقالت شرطة سان خوسيه، في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، إن أحد الأشخاص فارق الحياة في موقع الحادث، فيما نُقل مصاب آخر إلى أحد المستشفيات المحلية وهو يعاني من إصابات تهدد حياته.

وأضافت الشرطة أن التحقيقات جارية للتعامل مع الواقعة باعتبارها جريمة قتل، مشيرة إلى إغلاق عدد من الشوارع المحيطة بمسرح الحادث لتسهيل أعمال التحقيق.

ووقع إطلاق النار في ساحة سان بيدرو، التي تُعد من أبرز مواقع تجمع الجماهير في منطقة خليج سان فرانسيسكو، حيث تُنظم فعاليات جماهيرية لمتابعة مباريات كأس العالم عبر شاشات عملاقة.

من جانبها، أفادت إحدى أفراد الأمن، التي فضّلت عدم الكشف عن هويتها لعدم تخويلها بالحديث إلى وسائل الإعلام، بأنها شاهدت المصاب وهو يعاني من آلام شديدة، بينما كانت آثار الدماء واضحة حول رقبته وأعلى ظهره.