الإشراف العام
محافظات

كلية الآداب بجامعة بني سويف تشارك في القافلة الطبية التوعوية بقرية بني ماضي

بني سويف : محمد عبدالحليم

في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز دور الجامعة في خدمة المجتمع، والمشاركة الفاعلة في المبادرات المجتمعية لبناء مجتمع سوي، شاركت كلية الآداب بجامعة بني سويف، اليوم، في فعاليات القافلة الطبية التوعوية بقرية بني ماضي.

جاءت المشاركة تحت رعاية الأستاذ الدكتور طارق علي، رئيس جامعة بني سويف، والأستاذ الدكتور أبو الحسن عبد الموجود، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الأستاذ الدكتور عزة جوهري، عميد كلية الآداب، وبمشاركة وكالة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية، ممثلة في وحدة المبادرات المجتمعية ووحدة الخريجين، إلى جانب ممثلي أقسام علوم المعلومات، وعلم النفس، والجغرافيا، وتنظيم الأستاذة  انتصار عبد الباقي، مدير إدارة المشروعات البيئية وخدمة المجتمع بالإدارة.

وشهدت القافلة عددًا من الأنشطة التوعوية والمجتمعية الهادفة، حيث تم مناقشة المشكلات النفسية التي تواجه الأهالي، والاستماع إلى استفساراتهم، وتقديم الإرشادات المناسبة للتعامل مع بعض الاضطرابات النفسية، مثل الذهان والوسواس القهري، وذلك استجابة لطلب عدد من أهالي القرية للمساعدة والتوعية في هذا المجال.

كما تضمنت المشاركة تقديم ندوات توعوية حول الابتزاز الإلكتروني والشائعات الإلكترونية، وسبل الوقاية منها، وكيفية التصدي للممارسات الرقمية السلبية، بما يسهم في رفع الوعي المجتمعي بمخاطر الاستخدام غير الآمن للتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي.

وفي إطار الاهتمام بالنشء، تم تنفيذ محاضرات تفاعلية لطالبات مدرسة بني ماضي الابتدائية للبنات، تناولت موضوعات مهمة تتعلق بالتوعية من التحرش الجنسي، وكيفية التعامل معه، وتعريف الطالبات بمفهوم الحدود الشخصية وحقوقهن في الحماية والأمان، إلى جانب توعيتهن بطرق الابتزاز الإلكتروني والشائعات الرقمية وكيفية التصرف السليم حيالها.

وأكدت الأستاذ الدكتور عزة جوهري، عميد كلية الآداب، أن الكلية تحرص على توجيه خبراتها الأكاديمية والعلمية لخدمة المجتمع المحلي، والمشاركة في المبادرات التي تستهدف رفع الوعي المجتمعي وتحسين جودة الحياة، مشيرةً إلى أن هذه القوافل تمثل نموذجًا عمليًا لدور الجامعة في التنمية المستدامة.

وأضافت سيادتها أن كلية الآداب مستمرة في دعم المبادرات المجتمعية التي تمس احتياجات المواطنين، وتسهم في بناء مجتمع أكثر وعيًا وصحةً واستقرارًا.

وفي ختام الفعاليات، أعرب أهالي القرية وإدارة المدرسة عن تقديرهم للدور التوعوي والإنساني الذي قدمته جامعة بني سويف وكلية الآداب، مؤكدين أهمية استمرار مثل هذه المبادرات الهادفة.

