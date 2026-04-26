محافظ بني سويف يتابع من مركز السيطرة جهود محاربة التعديات.. تنفيذ 24 حالة إزالة بالوحدات القروية خلال يوم

تابع اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، جهود الوحدات المحلية في ملف مواجهة وإزالة التعديات والتصدي لمخالفات البناء، وذلك في إطار خطة المحافظة بالمتابعة المستمرة لجهود استرداد أراضي أملاك الدولة والتصدي لكافة أشكال التعديات.

جاء ذلك أثناء تواجده داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، بحضور كل من: كامل علي غطاس السكرتير العام، واللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد، وأحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، وعلاء عيد مدير إدارة الأزمات بالديوان العام.

وتابع محافظ بني سويف "أونلاين" جهود الوحدات المحلية، حيث أظهرت الشاشات تنفيذ الإزالات لعدد من المخالفات بالتعاون مع مديرية الزراعة والأجهزة التنفيذية المعنية، التي شملت تعديات على أراضٍ زراعية وأملاك دولة بمراكز ببا وبني سويف والفشن وسمسطا.

من جانبه، أكد كامل علي غطاس، السكرتير العام للمحافظة، أن التقرير الختامي لمتابعة الإزالات مع الوحدات القروية عن يوم الأحد 26 أبريل 2026، كشف عن إجمالي تنفيذ 24 حالة إزالة لمخالفات بناء وتعديات.

وأوضح السكرتير العام أنه تم عرض الموقف كاملاً على السيد المحافظ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال رؤساء القرى الذين لم يلتزموا بتنفيذ التعليمات وإنجاز التكليفات المنوطة بهم في ملف الإزالات.

كما وجه المحافظ باستمرار وتعزيز التنسيق بين كافة الأجهزة من جهات الولاية والوحدات المحلية، على مدار اليوم من خلال مركز السيطرة وغرفة العمليات بالمحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة، مع التركيز على إزالة حالات التعدي في المهد.