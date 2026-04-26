إختيار أستاذ مساعد بأداب بني سويف محكّمًا علميًا بإحدى المجلات الدولية المرموقة

في إنجاز أكاديمي يعكس المكانة العلمية المرموقة للكوادر وأعضاء هيئة التدريس بجامعة بني سويف في شتي المجالات والحقول العلمية تحت اشراف الدكتور طارق علي رئيس الجامعة ، تم إختيار الدكتورة زينب حشيش، الأستاذ المساعد بقسم الآثار بكلية الأداب بالجامعة ، محكّمًا علميًا (Peer Reviewer) بالمجلة الدولية المرموقة Frontiers in Environmental Archaeology, المصنفة ضمن الفئة الأولى q1.

ويُعد هذا الاختيار العلمي الرفيع تقديرًا دوليًا للمكانة البحثية المتميزة التي تحظى بها الدكتورة زينب حشيش في مجال الآثار والبيوأركيولوجيا، كما يعكس الكفاءة العلمية والبحثية لأعضاء هيئة التدريس بكلية الآداب، وجهودهم المستمرة في تعزيز حضور جامعة بني سويف في المحافل الأكاديمية والعلمية الدولية.

من ناحيتها تقدمت الدكتورة عزة جوهري، عميد كلية الآداب بالجامعة ،والوكلاء، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، و إدارة الكلية، والعاملين ،بخالص التهاني القلبية للدكتورة زينب حشيش علي هذه الثقة.

وأعربت الدكتور عزة جوهري، عميد الكلية، عن فخرها بهذا الإنجاز المشرف، مؤكدةً أن الكلية تواصل دعمها الكامل للباحثين وأعضاء هيئة التدريس، وتشجيعهم على مواصلة التميز العلمي والمشاركة الفاعلة في حركة البحث العلمي محليًا ودوليًا.

كما أكدت عميد الكلية، أن مثل هذه النجاحات تمثل مصدر اعتزاز للكلية والجامعة، وتعكس ما تزخر به من كفاءات أكاديمية متميزة قادرة على الإسهام في تطوير المعرفة وخدمة المجتمع العلمي، متمنيةً للدكتورة زينب حشيش دوام النجاح والتوفيق، ومزيدًا من التقدم والانجاز في مسيرتها الأكاديمية والبحثية.