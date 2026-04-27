أخبار بني سويف| |المحافظ يلتقي وكيل وزارة الإسكان الجديد.. ومراقبة نسب ومعدلات الإنجاز بملف التصالح

محافظ بني سويف يلتقي وكيل وزارة الإسكان الجديد

التقى اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، بمكتبه اليوم، وكيل وزارة الإسكان الجديد المهندس محمد سعيد ، حيث هنأه بتوليه مسؤولية القطاع، متمنيًا له التوفيق في أداء مهام عمله بالمحافظة .من جهته، عبر وكيل الوزارة عن تقديره للمحافظ على دعمه وحرصه لقائه في مستهل توليه مسؤولية القطاع بالمحافظة ، مؤكد استمرار بذل الجهود لتطوير الأداء ومنظومة العمل بالقطاع.

ضبط مصنع أجبان غير مرخص في بني سويف

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بني سويف حملة تموينية مكبرة من خلال إدارة التجارة الداخلية.

وأسفرت عن ضبط أحد مصانع الأجبان غير المرخصة بناحية مركز الواسطى.

وأوضح محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين ببني سويف، تفاصيل الواقعة، حيث قال إنه تم ضبط المصنع لقيامه بإنتاج الأجبان بدون ترخيص واستخدام لبن فرز غير صالح، وتبين وجود حشرات به.

محافظ بني سويف يوجه بمراقبة نسب ومعدلات الإنجاز بملف التصالح

ناقش اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف مع السكرتير العام كامل علي غطاس، تقريراً شاملاً بشأن الخطوات المنفذة لتسريع وتيرة العمل بملف التصالح، وتكثيف الجهود لحث المواطنين على استكمال إجراءاتهم، مستفيدين من قرار تمديد العمل بالقانون لمدة 6 أشهر إضافية لتقنين أوضاعهم وتجنب الإجراءات القانونية.

وخلال استعراضه للموقف، أوضح السكرتير العام أن منظومة العمل تسير عبر مسارين متوازيين؛ الأول ميداني وقانوني تقوده اللجنة التنسيقية للتصالح، والمسار الثاني إجرائي وتقني من خلال المراكز التكنولوجية، مؤكداً أن هذا التكامل يهدف إلى تذليل كافة العقبات وتقديم التسهيلات للمواطنين لضمان سرعة البت في الطلبات.