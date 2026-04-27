“تنمية الوعي الاستهلاكي لدى طلاب الجامعة” ندوة بكلية التربية جامعة بني سويف

تحت رعاية الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، نظّمت كلية التربية ندوة توعوية بعنوان “تنمية الوعي الاستهلاكي لدى طلاب الجامعة”، جاء ذلك تحت إشراف الدكتور أبو الحسن عبد الموجود نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتور أسامة محمود قرني عميد كلية التربية، و الدكتور أحمد فكري بهنساوي وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وحاضر في الندوة كلا من الدكتور جمعة سعيد تهامي، أستاذ أصول التربية ومدير مركز تنمية الموارد البشرية بجامعة بني سويف، و الدكتور وليد محمد عبد الحليم، أستاذ اقتصاديات التعليم بكلية التربية.

و أوضح الدكتور طارق، أن الندوة تهدف إلى تعزيز وعي الطلاب بأهمية التخطيط المالي السليم، وترشيد الاستهلاك، وتحقيق التوازن بين الاحتياجات والإمكانات، في ظل التحديات الاقتصادية المتسارعة، بما يسهم في إعداد جيل قادر على اتخاذ قرارات مالية واعية ومسؤولة، حيث تناولت الندوة عددًا من المحاور المرتبطة بمفاهيم الاستهلاك الرشيد وإدارة الموارد الشخصية. وذلك في إطار حرص الجامعة على بناء شخصية الطالب الجامعي المتكاملة وتعزيز وعيه المجتمعي.

وأكد الدكتور أسامه محمود، أن الوعي الاستهلاكي لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة حتمية لبناء مجتمع أكثر استقرارًا، مشيراً إلى أهمية تبنّي سلوكيات إيجابية تدعم الاستقرار الأسري والمجتمعي.

وشهدت الندوة تفاعلًا ملحوظًا من الطلاب، حيث عكست المناقشات إدراكهم لأهمية القضية وحرصهم على تطبيق مفاهيم الاستهلاك الرشيد في حياتهم اليومية.