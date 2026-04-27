أنا شايف تقصير | محافظ بني سويف يفاجئ الوحدة المحلية والصحية ببياض العرب بالزيارة

واصل اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف جولته المفاجئة، بتفقد مقر الوحدة المحلية بقرية بياض العرب، حيث كلف لجنة الانضباط والمراجعة بمراجعة دفاتر الحضور والانصراف وخطوط السير، إلى جانب متابعة عدد من الملفات الحيوية مثل التقنين والتصالح ومستوى الأداء الإداري.



وأبدى المحافظ استياءه من تدني مستوى النظافة ببعض المناطق بالقرية، كما استفسر عن أسباب عدم تشغيل طفايات الحريق داخل مقر الوحدة، موجهاً بسرعة مراجعة كافة الملاحظات التي رصدتها اللجنة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي السلبيات وتعزيز نقاط القوة.

كما لاحظ المحافظ وجود عجز في بعض التخصصات المرتبطة بملفات حيوية، ما يؤثر على مستوى تقديم الخدمة، موجهاً بضرورة تدارك ذلك بشكل عاجل، ومكلفًا رئيس القرية بالتواجد اليوم بديوان عام المحافظة لمراجعته في تلك الملاحظات.

وفي زيارة مفاجئة للوحدة الصحية ببياض العرب، رصد المحافظ ضعف تواجد الأطقم الطبية، حيث لم يجد مدير الوحدة ولا طبيبة الأسرة أو الصيدلي، ووجه بمراجعة دفاتر الحضور والحالات.

ولم يكتفِ المحافظ بالمرور، بل نزل إلى المواطنين واستمع إليهم مباشرة، حيث عرض الأهالي مشكلات القرية، خاصة ضعف وانقطاع مياه الشرب، موجهاً بسرعة فحص الشكوى ميدانيًا ووضع حلول عاجلة.

رافق المحافظ خلال الجولة: أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، أحمد شاكر مسؤول ملف خدمة المواطن بمكتب المحافظ، وأعضاء اللجنة الميدانية للانضباط والمراجعة.

تجدر الإشارة أن اللجنة الميدانية للانضباط والمراجعة تتكون من عناصر فنية وإدارية من قطاعات التفتيش والمتابعة والتخطيط والإدارات الهندسية والشؤون القانونية والمالية ومنظومة التقنين والحملة الميكانيكية، وتختص بالمرور الدوري على الوحدات المحلية والخدمية لمراجعة سجلات العمل والانضباط الوظيفي، ومتابعة الملفات الحيوية مثل التصالح والتقنين، ورصد أوجه القصور ووضع التوصيات اللازمة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.