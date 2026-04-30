محافظ بني سويف يتفقد توريد القمح بمجمع مطاحن وصوامع مصر الواسطى

تفقد اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، في زيارة ميدانية لمجمع مطاحن وصوامع قطاع بني سويف، ضمن برنامجه الميداني لمتابعة أعمال توريد واستلام محصول القمح من المزارعين والموردين للموسم الحالي 2025/2026، ورافقه خلال الزيارة: وكيل وزارة التموين محمد عبد الرحمن، ووكيل وزارة الزراعة محمد أمين، ومدير مكتب المحافظ أحمد دسوقي، ورئيس مركز ومدينة بني سويف محمد بكري، وعدد من التنفيذيين والمسؤولين بمجمع المطاحن والتموين.

وتابع محافظ بني سويف سير أعمال التوريد بصومعة مطحن بوهلر التابع لشركة مطاحن مصر الوسطى، وانتظام دخول السيارات ووزنها وتفريغ حمولاتها وتخزين القمح وفق القواعد والإجراءات المتبعة والمقررة، وتجول داخل صومعة المطحن التي تضم 6 خلايا تستوعب نحو 30 ألف طن، فضلاً عن مركز تجميع إضافي يسع نحو 20 ألف طن من الأقماح.

وتفقد محافظ بني سويف معمل الفرز واختبار الجودة، واستمع لشرح موجز عن أعمال أخذ العينات وتحديد درجات نقاء القمح، بمعرفة اللجنة المشكلة لهذا الغرض من التموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء، لضمان توريد المحصول من المزارعين بالجودة المطلوبة وبشكل منتظم.

وفي ختام زيارته أكد محافظ بني سويف على تقديم كافة التيسيرات المطلوبة لتسهيل أعمال التوريد وتذليل أي معوقات في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة من التموين والزراعة وجهات التسويق، مع التشديد على سرعة صرف المستحقات المالية للمزارعين والموردين أولاً بأول دون أي تأخير، وتوفير مناخ تنافسي لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول تتجاوز ما تم توريده الموسم الماضي، لاسيما في ظل الأسعار التنافسية التي حددتها الحكومة بـ2500 جنيه للأردب زنة 150 كجم.