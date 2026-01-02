قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اليمن.. محافظ حضرموت يطالب اللواء السادس والشرطة العسكرية بإخلاء مطار الريان
سامو زين: دور الرجل يتحب من المرأة.. وياسمين عز: الله
شعبة الذهب توجه رسالة عاجلة للمقبلين على الزواج .. فيديو
تدفيك وتخليك تستمتع .. أفضل 10 مشروبات شتوية لذيذة ومميزة لأحلى الأوقات
مفتي الجمهورية يشيد بأداء القلاجى وأحمد علي في دولة التلاوة
المصل واللقاح: شتاء 2026 سيكون عنيفا من حيث الإصابة بالأمراض التنفسية
الأرصاد تعلن بشرى سارة بشأن حالة الطقس غدًا
عاشت 100 عام ولم تتزوج.. قصة مسنة تعلم القرآن الكريم رغم فقد بصرها
ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الأهلي على النصر
الدفاع الإماراتية: استكمال عودة جميع عناصر القوات المسلحة من اليمن
غيبوبة سكر تقتل سيدة بالمنوفية في غياب زوجها وحضور رضيعها
تعطل المحافظ الإلكترونية.. تنظيم الاتصالات يُعلن احتمالية تأثر بعض خدماته غدًا
شاومي تطلق ألواناً "بملمس جلدي" لسلسلة Redmi Note 15 Pro بمناسبة العام الجديد

احمد الشريف

في إطار استراتيجيتها لتنويع خيارات المستخدمين، كشفت شركة شاومي عن إطلاق نسختين خاصتين من هاتفي Redmi Note 15 Pro و Redmi Note 15 Pro+ بألوان وتصاميم خارجية محدثة. 

لا يقتصر التحديث الجديد  على اللون فحسب، بل يمتد ليشمل المواد التصنيعية المستخدمة في الجزء الخلفي من الأجهزة، لإضفاء طابع أكثر رقياً وراحة عند الاستخدام.

الألوان الجديدة: الأحمر الكرزي والبني الموكا

أوضحت البيانات الرسمية الصادرة عن الشركة أن هاتف Redmi Note 15 Pro سيتوفر الآن بلون "الأحمر الكرزي" (Cherry Red)، بينما حصل طراز Redmi Note 15 Pro+ على لون "البني الموكا" (Mocha Brown).

وتتميز هذه الإصدارات بخامات من "الجلد النباتي" (Eco-leather) الصديق للبيئة، مما يمنح الهاتف ملمساً ناعماً ومقاومة أعلى لآثار البصمات مقارنة بالنسخ الزجاجية التقليدية، وهو توجه باتت تعتمده الشركة في فئاتها العليا لتجسيد مفهوم "الفخامة الميسورة".

المواصفات الفنية: أداء مستقر وبطارية ضخمة

تحافظ الألوان الجديدة على ذات المواصفات التقنية القوية التي عرفت بها السلسلة، حيث تأتي الهواتف مزودة بـ:

الشاشة: شاشة من نوع AMOLED مقاس 6.83 بوصة بدقة 1.5K، مع ذروة سطوع تصل إلى 3200 شمعة.

المعالج: يعتمد طراز "برو" على معالج Dimensity 7400 Ultra، بينما يعمل طراز "برو بلس" بمعالج Snapdragon 7s Gen 4.

البطارية: سعة عملاقة تصل إلى 7000 مللي أمبير، مع دعم الشحن السريع بقدرة تصل إلى 90 واط في النسخة الأعلى.

التصوير: كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل مدعومة بتقنية التثبيت البصري (OIS) لضمان جودة تصوير احترافية.

التوفر والأسعار في الأسواق

بدأت شاومي بالفعل بطرح هذه النسخ الملونة في المتاجر الرسمية والمنصات الإلكترونية اعتباراً من 1 يناير 2026.

 وتشير التقارير إلى أن الشركة لم ترفع أسعار هذه الإصدارات مقارنة بالألوان الأساسية، حيث يبدأ سعر النسخة الأساسية من حوالي 240 دولاراً أمريكياً، مما يعزز تنافسية الهاتف في الفئة المتوسطة العليا.

وتسعى شاومي من خلال هذا التحديث إلى إطالة دورة حياة سلسلة "ريدمي نوت 15" وجذب فئات جديدة من المستهلكين المهتمين بالأناقة والتصميم العصري، إلى جانب المواصفات التقنية المتكاملة.

أسباب خطورة مدافئ «الشموسة»
كيف تؤثر الوسادة على صحة الرقبة؟
عملية جراحية
مياة الشرب بالشرقية
