أخبار التكنولوجيا| شاومي تطلق سلسلة Redmi Note 15.. إليك أفضل أجهزة لوحية في 2026

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

بمواصفات قوية وأسعار تنافسية.. شاومي تطلق سلسلة Redmi Note 15 عالميًا

بينما تستعد شاومي للكشف عن هاتف Redmi Note 15 الجديد في السوق الهندية ، تخطط العلامة التجارية أيضًا لإصدار هاتف آخر بأسعار معقولة من علامتها التجارية الفرعية POCO. تم نشر إعلان تشويقي جديد لهاتف POCO M8، يؤكد بعض مواصفاته وميزاته الرئيسية. إليكم أهم مواصفاته

أكدت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة بعض المكونات الداخلية لهاتف POCO M8. يأتي الهاتف الاقتصادي القادم مزودًا بمعالج Qualcomm Snapdragon 6 من الجيل الثالث، مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعتها 8 جيجابايت.

تصميم جريء.. إليك أهم مواصفات هاتف iQOO Z11 Turbo قبل الإطلاق

تستعد شركة iQOO للإعلان عن هاتف iQOO Z11 Turbo خلال الشهر الحالي في الصين. وبينما لا يزال تاريخ الإطلاق غامضًا، تنشغل الشركة بالكشف عن التفاصيل الرئيسية حول الهاتف واعدةً بأداء مماثل لهاتف OnePlus Ace 6T، الذي ظهر لأول مرة الشهر الماضي في الصين.

قيمة استثنائية مقابل سعر .. إليك أفضل أجهزة لوحية في 2026

إذا كنت تبحث عن أفضل جهاز لوحي في الأسواق فيمكنك التفكير في أكثر من جهاز مثل جهاز Xiaomi Pad 8 Pro و Apple iPad 2025 وكلاهما نوعين مختلفين تمامًا من مشتري الأجهزة اللوحية، أحدهما يبحث عن أداء قوي وقوة وسائط متعددة فائقة، والآخر يعطي الأولوية للموثوقية والبساطة وراحة النظام البيئي.

هل هاتفك منها.. توقف إرسال تحديثات البرامج لهذه الأجهزة الـ 19 في عام 2026

تقدم شاومي واحدة من أكثر سياسات تحديث البرامج سخاءً بين علامات أندرويد التجارية، وغالبًا ما تدعم أجهزتها لفترة أطول من العديد من المنافسين. ولكن بغض النظر عن مدى قوة التحديث، فإن كل هاتف يصل في النهاية إلى نهاية عمره الافتراضي. هذه اللحظة تقترب الآن من 19 هاتفًا من شاومي