قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سوريا .. أول تعليق رسمي من قصر الشعب يكشف حقيقة اختفاء أحمد الشرع | تفاصيل
رئيس الوزراء يستعرض الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
رئيس كولومبيا: مستعد لحمل السلاح لمواجهة تهديدات ترامب
اقتصادي: معارض أهلا رمضان وسيلة الدولة لمواجهة التضخم وتخفيف العبء على المواطنين
بعد السماح له من رعاية بورسعيد لأداء الامتحان.. ننفرد بنشر صورة الطفل آدم من داخل اللجنة
قوات أمريكية خاصة تصطحب رئيس فنزويلا إلى محكمة مانهاتن مكبلا| شاهد
الحكومة تطلق خطة متكاملة لتعزيز ريادة الأعمال واستقطاب المستثمرين
لقاء الخميسي تتصدر محركات البحث بعد إعلان انفصال إيمان الزيدي عن عبد المنصف
بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد.. زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
طليقة أمير طعيمة توجه رسالة قوية للفنانة لقاء الخميسي.. ماذا قالت؟
مصطفى بكري: إعلان أسماء الـ5% المعينين الخميس المقبل.. وشخصية قضائية رفيعة مرشحة لرئاسة مجلس النواب
للتهنئة بالعيد.. قداسة البابا تواضروس يستقبل وزيرة التضامن | صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا| شاومي تطلق سلسلة Redmi Note 15.. إليك أفضل أجهزة لوحية في 2026

أحدث أخبار التكنولوجيا
أحدث أخبار التكنولوجيا
لمياء الياسين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

بمواصفات قوية وأسعار تنافسية.. شاومي تطلق سلسلة Redmi Note 15 عالميًا

بينما تستعد شاومي للكشف عن هاتف Redmi Note 15 الجديد في السوق الهندية ، تخطط العلامة التجارية أيضًا لإصدار هاتف آخر بأسعار معقولة من علامتها التجارية الفرعية POCO. تم نشر إعلان تشويقي جديد لهاتف POCO M8، يؤكد بعض مواصفاته وميزاته الرئيسية. إليكم أهم مواصفاته 

 أكدت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة بعض المكونات الداخلية لهاتف POCO M8. يأتي الهاتف الاقتصادي القادم مزودًا بمعالج Qualcomm Snapdragon 6 من الجيل الثالث، مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعتها 8 جيجابايت.

تصميم جريء.. إليك أهم مواصفات هاتف iQOO Z11 Turbo قبل الإطلاق

تستعد شركة iQOO للإعلان عن هاتف iQOO Z11 Turbo خلال الشهر الحالي في الصين. وبينما لا يزال تاريخ الإطلاق غامضًا، تنشغل الشركة بالكشف عن التفاصيل الرئيسية حول الهاتف واعدةً بأداء مماثل لهاتف OnePlus Ace 6T، الذي ظهر لأول مرة الشهر الماضي في الصين.

قيمة استثنائية مقابل سعر .. إليك أفضل أجهزة لوحية في 2026

إذا كنت تبحث عن أفضل جهاز لوحي في الأسواق فيمكنك التفكير في أكثر من جهاز  مثل جهاز Xiaomi Pad 8 Pro و Apple iPad 2025 وكلاهما نوعين مختلفين تمامًا من مشتري الأجهزة اللوحية، أحدهما يبحث عن أداء قوي وقوة وسائط متعددة فائقة، والآخر يعطي الأولوية للموثوقية والبساطة وراحة النظام البيئي.

هل هاتفك منها.. توقف إرسال تحديثات البرامج لهذه الأجهزة الـ 19 في عام 2026

تقدم شاومي واحدة من أكثر سياسات تحديث البرامج سخاءً بين علامات أندرويد التجارية، وغالبًا ما تدعم أجهزتها لفترة أطول من العديد من المنافسين. ولكن بغض النظر عن مدى قوة التحديث، فإن كل هاتف يصل في النهاية إلى نهاية عمره الافتراضي. هذه اللحظة تقترب الآن من 19 هاتفًا من شاومي

أخبارًا وتقارير أحدث التقنيات أحدث أخبار أخبار التكنولوجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

تحرك مفاجئ الآن.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5 يناير 2026

أسعار السجائر اليوم

حقيقة الزيادة الجديدة.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو

الحريق

ننشر أسماء ضحايا حريق شقة أم بيومى بشبرا الخيمة

أحمد الشرع

اختفاء غامض للرئيس الشرع وتأجيل خطابه لوقت لاحق.. ماذا يحدث في سوريا؟

الدولار

الدولار يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين بعد التدخل الأمريكى في فنزويلا

منتخب مصر

مباراة مصر وبنين في كأس أمم أفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة

انفجار

أصوات من المحاجر .. حقيقة انفجار سمعه سكان أكتوبر والشيخ زايد

من هى طليقة عبد المنصف ؟..10 صور لـ إيمان الزيدى

من هى طليقة عبد المنصف؟.. 10 صور لـ إيمان الزيدى

ترشيحاتنا

نائب محافظ كفر الشيخ

نائب محافظ كفر الشيخ يبحث شكاوى المواطنين| صور

محافظ الغربية

محافظ الغربية في جولة بمحلة مرحوم: صحة جيدة ومياه آمنة ومواصلات تليق بالمواطن

محافظ كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يُسلم 9 عقود للمستفيدين من تقنين أملاك الدولة

بالصور

قوات أمريكية خاصة تصطحب رئيس فنزويلا إلى محكمة مانهاتن مكبلا| شاهد

مادورو مكبلا برفقة قوة خاصة
مادورو مكبلا برفقة قوة خاصة
مادورو مكبلا برفقة قوة خاصة

سيارة بوشين.. أغرب ميني فان

أغرب سيارة
أغرب سيارة
أغرب سيارة

مش هتشتريها تاني من برة.. طريقة خلطة توابل البطاطس

خلطة توابل البطاطس
خلطة توابل البطاطس
خلطة توابل البطاطس

مسلسلات رمضان 2026 .. 10 صور من مسلسل حكاية نرجس لـ ريهام عبد الغفور

النجمة ريهام عبد الغفور
النجمة ريهام عبد الغفور
النجمة ريهام عبد الغفور

فيديو

لقاء الخميسي

لقاء الخميسي تتصدر محركات البحث بعد إعلان انفصال إيمان الزيدي عن عبد المنصف

ايمان الزيدي

زواج سري 7 سنين يهز الوسط الرياضي والفني.. إيمان الزيدي تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف

وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني

وزير الدفاع للبابا تواضروس: وحدة النسيج الوطني الركيزة الأساسية لبناء الدولة المصرية

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد| صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

المزيد