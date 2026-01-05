قيمة استثنائية مقابل سعر .. إليك أفضل أجهزة لوحية في 2026

إذا كنت تبحث عن أفضل جهاز لوحي في الأسواق فيمكنك التفكير في أكثر من جهاز مثل جهاز Xiaomi Pad 8 Pro و Apple iPad 2025 وكلاهما نوعين مختلفين تمامًا من مشتري الأجهزة اللوحية، أحدهما يبحث عن أداء قوي وقوة وسائط متعددة فائقة، والآخر يعطي الأولوية للموثوقية والبساطة وراحة النظام البيئي.

تجمع هذه المقارنة بين جهاز Android قوي مليء بالميزات وجهاز iPad أنيق وبسعر مناسب لمعرفة أيهما يقدم قيمة أفضل في الاستخدام اليومي، خاصة للطلاب والمبدعين والمستخدمين الذين يركزون على الإنتاجية .

جهاز Xiaomi Pad 8 Pro و Apple iPad 2025

جهاز Xiaomi Pad 8 Pro

يتميز جهاز Xiaomi Pad 8 Pro بهيكل من الألومنيوم عالي الأداء، مع تصميم عصري وعملي. بفضل قارئ بصمة الإصبع الجانبي وإطاره المتين، يُعدّ مناسبًا للاستخدامات الاحترافية والإبداعية.

أما جهاز Apple iPad 2025، فيحافظ على تصميم أنيق وبسيط من الألومنيوم، يناسب الطلاب والمستخدمين العاديين الذين يفضلون مظهرًا أكثر بساطةً وراحةً. يدعم كلا الجهازين ملحقات القلم المغناطيسي، لكن Pad 8 Pro يُعطي انطباعًا أكثر احترافية، بينما يُركز iPad على الراحة وسهولة الاستخدام.

الشاشة والوسائط المتعددة



يوفر iPad 8 Pro تجربة أكثر وضوحًا وغامرة بفضل شاشته HDR بتردد 144 هرتز، ودعم Dolby Vision، وسطوع ذروة أعلى، مما يجعله ممتازًا للألعاب والقراءة والوسائط. يستخدم iPad 2025 لوحة Liquid Retina قياسية بتردد 60 هرتز تركز على الدقة والاتساق، وتعمل بشكل جيد للبث والتصفح والاستخدام التعليمي. يبدو الفرق أشبه بأداء احترافي مقابل مشاهدة يومية موثوقة

يميل التصميم والشاشة نحو جهاز Xiaomi Pad 8 Pro للحصول على صور فائقة الجودة وتجربة غامرة، بينما يظل جهاز iPad 2025 هو الخيار الأفضل للاستخدام اليومي البسيط والموثوق