نجم الزمالك السابق يعلق على أداء حمزة عبد الكريم: لاعب عادي
ترامب يشعل التوتر مع فنزويلا ويتوعد نائبة الرئيس بعواقب أشد من مادورو| تفاصيل
الصين تدين انتهاكات أمريكا للقانون الدولي وتدعو للإفراج الفوري عن مادورو
لو إجازة عيد الميلاد المجيد ضاعت عليك.. طرق تعويضها بمقابل مادي طبقا للقانون
هل يتغذى النحل على بقايا بشرية.. ماذا حدث في قرية الكمايشة؟
كيف يواجه منتخب مصر بنين ؟ النجوم يرسمون خارطة طريق لحسام حسن في معركة دور الـ16
الخارجية الإيرانية: إسرائيل تستغل أي فرصة لتقويض وحدتنا الوطنية
غرامة 2000 جنيه عقوبة كل من ترك سيارة تتسبب في توقف حركة المرور
الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن حالة الجو يوم الجمعة.. فيديو
حقيقة عودة الثنائي أشرف بن شرقي وأحمد عبد القادر لتدريبات الأهلي
تراجع كبير.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى البنوك اليوم الإثنين
قيمة استثنائية مقابل سعر .. إليك أفضل أجهزة لوحية في 2026

جهاز Xiaomi Pad 8 Pro و Apple iPad 2025
لمياء الياسين

إذا كنت تبحث عن أفضل جهاز لوحي في الأسواق فيمكنك التفكير في أكثر من جهاز  مثل جهاز Xiaomi Pad 8 Pro و Apple iPad 2025 وكلاهما نوعين مختلفين تمامًا من مشتري الأجهزة اللوحية، أحدهما يبحث عن أداء قوي وقوة وسائط متعددة فائقة، والآخر يعطي الأولوية للموثوقية والبساطة وراحة النظام البيئي.

 تجمع هذه المقارنة بين جهاز Android قوي مليء بالميزات وجهاز iPad أنيق وبسعر مناسب لمعرفة أيهما يقدم قيمة أفضل في الاستخدام اليومي، خاصة للطلاب والمبدعين والمستخدمين الذين يركزون على الإنتاجية .

جهاز Xiaomi Pad 8 Pro

يتميز جهاز Xiaomi Pad 8 Pro بهيكل من الألومنيوم عالي الأداء، مع تصميم عصري وعملي. بفضل قارئ بصمة الإصبع الجانبي وإطاره المتين، يُعدّ مناسبًا للاستخدامات الاحترافية والإبداعية. 

أما جهاز Apple iPad 2025، فيحافظ على تصميم أنيق وبسيط من الألومنيوم، يناسب الطلاب والمستخدمين العاديين الذين يفضلون مظهرًا أكثر بساطةً وراحةً. يدعم كلا الجهازين ملحقات القلم المغناطيسي، لكن Pad 8 Pro يُعطي انطباعًا أكثر احترافية، بينما يُركز iPad على الراحة وسهولة الاستخدام.

الشاشة والوسائط المتعددة
 

يوفر iPad 8 Pro تجربة أكثر وضوحًا وغامرة بفضل شاشته HDR بتردد 144 هرتز، ودعم Dolby Vision، وسطوع ذروة أعلى، مما يجعله ممتازًا للألعاب والقراءة والوسائط. يستخدم iPad 2025 لوحة Liquid Retina قياسية بتردد 60 هرتز تركز على الدقة والاتساق، وتعمل بشكل جيد للبث والتصفح والاستخدام التعليمي. يبدو الفرق أشبه بأداء احترافي مقابل مشاهدة يومية موثوقة
يميل التصميم والشاشة نحو جهاز Xiaomi Pad 8 Pro للحصول على صور فائقة الجودة وتجربة غامرة، بينما يظل جهاز iPad 2025 هو الخيار الأفضل للاستخدام اليومي البسيط والموثوق

