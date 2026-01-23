تسريب جديد يكشف أبعاد Dynamic Island الأصغر في IPhone 18 Pro جزيرة ديناميكية أنحف بنسبة 35%

كشف المسرب الشهير Ice Universe عن أبعاد مزعومة للنسخة الأصغر من Dynamic Island في هواتف iPhone 18 Pro و iPhone 18 Pro Max، والمتوقع إطلاقها في سبتمبر المقبل.

ووفقًا لما نشره، ستصبح الفتحة الأمامية في الشاشة أضيق بنحو 35% مقارنة بطرازات iPhone 17 Pro، مع تقليص العرض من حوالي 20.7 ملم إلى نحو 13.5 ملم، وهو ما ظهر في نموذج تصوري شاركه الحساب يُظهر فرقًا ملحوظًا في مساحة القطع أعلى الشاشة.

Face ID تحت الشاشة… لكن ليس بالكامل بعد

تشير تسريبات سابقة من موقع The Information إلى أن آبل تخطط لنقل مكوّنات Face ID أسفل الشاشة في طرازات iPhone 18 Pro، بحيث تكتفي الكاميرا الأمامية بفتحة دائرية صغيرة (Hole‑punch) في أعلى يسار الشاشة بدل القطع الحالي على شكل كبسولة.

يوضح التقرير أن الأحدث أن ما سينتقل تحت الشاشة هذا العام هو مصدر الضوء الخاص بـ Face ID (Flood Illuminator) فقط، بينما تبقى الكاميرا وبقية الحساسات ضمن القطع، ما يتيح تقليص حجم Dynamic Island بدل إزالته بالكامل.

وفقًا لخبير شاشات الهواتف روس يونج، المعروف بدقة تسريباته، من المتوقع أن يستمر هذا التصميم الأصغر لـ Dynamic Island حتى عام 2027 على الأقل، ما يعني أن الانتقال إلى شاشة “كاملة فعلًا” من دون أي قطع مرئي قد يستغرق بضع سنوات أخرى.

دقة التسريب وتوقيت الإعلان المتوقع

يمتلك حساب Ice Universe سجلًا لا بأس به في تسريب أبعاد وتصميمات هواتف آيفون السابقة، ما يمنحه قدرًا من المصداقية، وإن كان لا يتمتع بنسبة دقة كاملة في جميع تسريباته.

من جانبها، لم تؤكد آبل هذه التفاصيل بعد، ومن المتوقع أن تكشف رسميًا عن سلسلة iPhone 18 Pro خلال حدثها السنوي المعتاد في سبتمبر 2026، حيث سيُعرف حينها إن كانت هذه الأبعاد الجديدة لـ Dynamic Island ستصل فعلًا إلى النسخة النهائية من الهاتف.