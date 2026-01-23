قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دوري أبطال إفريقيا| التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين الهلال وصن داونز
هل يلغي الله النار يوم القيامة؟.. علي جمعة يحسم الجدل
شهيد وبطل ومش خسارة في تراب مصر .. زوجة عامر عبد المقصود تنهار من البكاء
إطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية بمعسكر جباليا شمال غزة
دوري أبطال إفريقيا| تريزيجيه: سعداء بالفوز على يانج أفريكانز.. ونشكر دعم ومساندة الجماهير
توقعات صادمة للذهب في 2026 بعد موجة الارتفاعات .. ماذا يحدث؟
نتنياهو يبحث مع ويتكوف وكوشنر تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. السبت
دوري أبطال إفريقيا| توروب: حققنا مكاسب عديدة بالفوز على يانج أفريكانز
مصطفى بكري يحذر: تسعير تقنين الأراضي في القرى يثير غضب المواطنين.. ومطالبات بتدخل عاجل من الحكومة
مصطفى بكري يحذر: العالم على أبواب مرحلة خطرة.. وترامب يخلخل النظام الدولي ويهدد أوروبا بالرسوم
بـ 100 دولار .. شعبة مواد البناء تكشف مفاجأة في أسعار الحديد
ناقد رياضي: الزمالك خسر إمام عاشور
تسريب جديد يكشف أبعاد Dynamic Island الأصغر في IPhone 18 Pro جزيرة ديناميكية أنحف بنسبة 35%

احمد الشريف

كشف المسرب الشهير Ice Universe عن أبعاد مزعومة للنسخة الأصغر من Dynamic Island في هواتف iPhone 18 Pro و iPhone 18 Pro Max، والمتوقع إطلاقها في سبتمبر المقبل. 

ووفقًا لما نشره، ستصبح الفتحة الأمامية في الشاشة أضيق بنحو 35% مقارنة بطرازات iPhone 17 Pro، مع تقليص العرض من حوالي 20.7 ملم إلى نحو 13.5 ملم، وهو ما ظهر في نموذج تصوري شاركه الحساب يُظهر فرقًا ملحوظًا في مساحة القطع أعلى الشاشة.

Face ID تحت الشاشة… لكن ليس بالكامل بعد

تشير تسريبات سابقة من موقع The Information إلى أن آبل تخطط لنقل مكوّنات Face ID أسفل الشاشة في طرازات iPhone 18 Pro، بحيث تكتفي الكاميرا الأمامية بفتحة دائرية صغيرة (Hole‑punch) في أعلى يسار الشاشة بدل القطع الحالي على شكل كبسولة.

يوضح التقرير أن  الأحدث أن ما سينتقل تحت الشاشة هذا العام هو مصدر الضوء الخاص بـ Face ID (Flood Illuminator) فقط، بينما تبقى الكاميرا وبقية الحساسات ضمن القطع، ما يتيح تقليص حجم Dynamic Island بدل إزالته بالكامل.

وفقًا لخبير شاشات الهواتف روس يونج، المعروف بدقة تسريباته، من المتوقع أن يستمر هذا التصميم الأصغر لـ Dynamic Island حتى عام 2027 على الأقل، ما يعني أن الانتقال إلى شاشة “كاملة فعلًا” من دون أي قطع مرئي قد يستغرق بضع سنوات أخرى.

دقة التسريب وتوقيت الإعلان المتوقع

يمتلك حساب Ice Universe سجلًا لا بأس به في تسريب أبعاد وتصميمات هواتف آيفون السابقة، ما يمنحه قدرًا من المصداقية، وإن كان لا يتمتع بنسبة دقة كاملة في جميع تسريباته. 

من جانبها، لم تؤكد آبل هذه التفاصيل بعد، ومن المتوقع أن تكشف رسميًا عن سلسلة iPhone 18 Pro خلال حدثها السنوي المعتاد في سبتمبر 2026، حيث سيُعرف حينها إن كانت هذه الأبعاد الجديدة لـ Dynamic Island ستصل فعلًا إلى النسخة النهائية من الهاتف.

سعر الجنيه الذهب

840 جنيها خلال 24 ساعة.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-1-2026

جنون الذهب.. عيار 21 يقفز 600 جنيه ويسجل مستويات غير مسبوقة لأول مرة

"المتهم قاله هموت أنا وعائلتي".. وليد السيسي يعترف لأول مرة بمخالفته القانون

بدء تطبيق الزيادات المقررة على وحدات الايجار القديم في هذا الموعد

باقة النت تنتهي في أيام| خبير سيبراني يكشف لـ صدي البلد السبب الرئيسي

هل تتعرض مصر لإعصار تونس وليبيا؟.. الأرصاد الجوية ترد

شوبير يكشف عن سبب فشل صفقة الفاخوري للأهلي

حسن الخاتمة.. وفاة إمام مسجد خلال إلقاء خطبة الجمعة في أبو قرقاص بالمنيا

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

طريقة عمل بيتزا الخضار الملونة.. وصفة مبتكرة وسريعة

طريقة عمل بيتزا الخضار الملونة

طريقة عمل كرات الشوكولاتة بالبسكويت بدون فرن

محافظ الشرقية يتابع أعمال صيانة وإصلاح كوبري الصاغة في الزقازيق| صور

محافظ الشرقية: حملة للنظافة ورفع الإشغالات والتعديات بمدينة الزقازيق| صور

أمطار في رمضان 2026 .. الأرصاد تعلن مفاجأة للمصريين

3000 جنيه زيادة بسعر طن الحديد .. الشعبة تكشف السبب

ذروة الشتاء .. تحذير عاجل من الأرصاد

متحدث الوزراء يكشف ملامح خطة تطوير قصور الثقافة .. تفاصيل

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

