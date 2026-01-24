أقل سعر دولار اليوم السبت 24-1-2026 في مصر

استقر أقل سعر دولار أمام الجنيه في أول تعاملات اليوم السبت الموافق 24-1-2026 داخل السوق الرسمية لليوم الثاني على التوالي.

آخر تحديث لأقل سعر دولار اليوم

وجاء آخر تحديث سجله أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47 جنيه للشراء و 47.1 جنيه للبيع .

بنوك تتعامل على الدولار بسعر أقل

وفقًأ لآخر تداول مسجل في البنوك المصرية منذ الخميس الماضي فقد استقر سعر أقل دولار في أحد البنوك الخاصة وهو بنك الإسكندرية.

استقرار سعر الدولار

يستمر ثبات سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم داخل السوق الرسمية لليوم الثاني على التوالي.

إجازة البنوك

جاء استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه في اليوم الثاني على التوالي؛ مدفوعا بتعطل العمل في البنوك منذ الخميس الماضي بمناسبة بدء مواعيد الراحة الأسبوعية في الجهاز المصرفي.

انخفاض الدولار

وفي آخر تداول هوى سعر الدولار مقدار24 قرشًا أمام الجنيه خلال تداولات الأسعار في البنوك المصرية.

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 47.09 جنيه للشراء و 47.19 جنيه للبيع.

أقل سعر دولار

بلغ أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47 جنيه للشراء و 47.1 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.06 جنيه للشراء و 47.16 جنيه للبيع في البنك المصري لتنمية الصادرات.

وصل سعر الدولار في مواجهة الجنيه نحو 47.08 جنيه للشراء و 47,18 جنيه للبيع في بنوك " البركة، أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية".

متوسط سعر الدولار

وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في معظم البنوك نحو 47,1 جنيه للشراء و 47.2 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني، العقاري المصري العربي، أبوظبي الأول، المصرف المتحد،HSBC،التجاري الدولي CIB، ميد بنك، قناة السويس، المصرف العربي الدولي،الأهلي الكويتي،التعمير والاسكان، فيصل الاسلامي، الأهلي المصري".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.2 جنيه للشراء و 47.3 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني الأهلي QNB، الإمارات دبي الوطني، كريدي أجريكول".

وصل سعر الدولار نحو 47.23 جنيه للشراء و 47,33 جنيه للبيع في بنوك " مصرف أبوظبي الإسلامي، بيت التمويل الكويتي".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47,25 جنيه للشراء و 47.35 جنيه للبيع في بنكي القاهرة و العربي الإفريقي الدولي.

أعلي سعر

وصل سعر أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47,35 جنيه للشراء و 47,45 جنيه للبيع في بنكي المصري الخليجي ونكست.

وسجل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47,26 جنيه للشراء و 47,36 جنيه للبيع في بنك سايب.

ارتفاع نقود الإحتياطي

ارتفعت نقود الاحتياطي لدى البنك المركزي المصرية بنهاية العام الماضي على أساس شهري بقيمة بلغت 78 مليار جنيه بما يعادل 1.65 مليار دولار.

قال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن نقود الإحتياطي سجّلت 2.425 تريليون جنيه في ديسمبر الماضي بعد ان كنت 2.54 تريليون في نوفمبر السابق له.

وأضاف التقرير أن حجم النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي سجل 1.6 تريليون جنيه في ديسمبر السابق ومقارنة بـ1.54 تريليون جنيه في نوفمبر الماضي.

وصعدت الودائع بالعملة المحلية في البنوك إلى 875.9 مليار جنيه بنهاية العام الماضي مقابل 820.1 مليار جنيه في نوفمبر السابق بفارق 55.8 مليار جنيه.

وقبل قليل أعلن البنك المركزي عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لديه بقيمة بلغت 1.4 مليار جنيه لتسجل 13.3 مليار جنيه في ديسمبر الماضي ومقارنة بـ 11,9 مليار جنيه في نوفمبر الماضي.