تحمل العلم الروسي .. ناقلة نفط تتعرض لحادث قبالة سواحل الجزائر

تعرضت ناقلة النفط "بروجريس" التي ترفع العلم الروسي لخلل ميكانيكي في البحر الأبيض المتوسط ​​وانجرفت قبالة سواحل الجزائر.

وقالت وكالة "بلومبرج" أن "بيانات تتبع السفن تظهر أن ناقلة النفط بروجريس كانت متجهة شرقا على طول ساحل شمال إفريقيا، وقد مرت بساحل الجزائر، ولكن يوم الخميس، تغيرت حالتها الملاحية، وفقدت سرعتها إلى عقدة واحدة تقريبا".



وأضافت: "بحلول ظهر يوم الجمعة، استمرت بروجريس التي كانت تحمل شحنة تبلغ حوالي 730 ألف برميل من النفط، في الانجراف شرقا".

فيما يرى محللون أن "الابتعاد عن الممرات الملاحية، والتغيير اللاحق في حالة الملاحة، وانخفاض السرعة يشير إلى نوع من الأعطال الميكانيكية".

ونوهت الوكالة إلى أن "السفينة تبلغ من العمر 19 عاما، وقد غيرت علمها مؤخرا إلى العلم الروسي، وتم إدخالها في السجل البحري الروسي للشحن في نوفمبر.