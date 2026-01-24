الرئيس البرازيلي عن مجلس السلام: أمم متحدة جديدة يملكها ترامب

أكد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحاول إنشاء "أمم متحدة جديدة" وأن يكون هو المالك الوحيد لها، وذلك تعلقيا تأسيس "مجلس السلام"

وفي تصريحات له ؛ قال لولا، خلال حدث نظمته حركة العمال الريفيين بلا أرض في ولاية باهيا شمال شرق البرازيل: "بدلًا من إصلاح الأمم المتحدة، ماذا يحدث؟ الرئيس ترامب يقترح إنشاء أمم متحدة جديدة يكون هو وحده مالكها".

وشدد على أن العالم يواجه لحظة سياسية حرجة جدًا، حيث يتم استبعاد التعددية في العلاقات الدولية لصالح الأحادية، مشيرًا إلى أن "قانون الأقوى" يهيمن بشكل متزايد على العلاقات الدولية، وأن ميثاق الأمم المتحدة "يتعرض للتدمير".

وشهد "منتدى دافوس"، الخميس، مراسم توقيع ميثاق إنشاء "مجلس السلام"، بحضور الرئيس ترامب وعدد من قادة الدول، في خطوة تهدف إلى تعزيز الجهود الدولية لإرساء السلام والاستقرار في المنطقة.