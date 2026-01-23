قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عتاد عسكري أمريكي مدمر يتجه نحو إيران.. وسط تصاعد التوتر الإقليمي
أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 فاق التوقعات
كواليس العثور على جثمان مسن يمني داخل شقة بأكتوبر
أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم
قناة مفتوحه لاذاعة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز
الطقس اليوم.. استمرار نشاط الرياح وأتربة عالقة في الجو مصحوبة بأمطار
طهران ترد على دعوة زلينسكي لضرب إيران: العالم لم يعد يحتمل المهرجين
أبرز مباريات اليوم الجمعة 23-1-2026 والقنوات الناقلة
دبروا احتياجتكم.. قطع المياه لمدة 10 ساعات عن عدد من مناطق بالجيزة اليوم
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 23-1-2026
ما أفضل الليالي التي يستحب إحياؤها بالعبادة وفعل الخيرات؟.. الإفتاء توضح
إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين بأسيوط
أخبار العالم

أمريكا تسمح للصين بشراء النفط الفنزويلي

ناقلة نفط
ناقلة نفط
محمود نوفل

 
سمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ببيع النفط الفنزويلي للصين ، لكن ليس بالأسعار "غير العادلة والرخيصة" التي كانت فنزويلا تبيع بها الخام قبل أن تطيح الولايات المتحدة برئيسها نيكولاس مادورو.

جاء ذلك في تصريحات لمسؤول أمريكي كبير في إدارة الرئيس ترامب .
 

وقال   المسؤول - الذي اشترط عدم الكشف عن هويته - "بفضل عملية إنفاذ القانون الحاسمة والناجحة التي قام بها الرئيس ترامب، سيحصل شعب فنزويلا على سعر عادل لنفطه من الصين ودول أخرى بدلاً من سعر فاسد ورخيص".

ووفي وقت لاحق ؛ انتقدت الصين بشدة خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، للتدخل في صناعة النفط في فنزويلا.

فيما صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ: إن "الاستخدام الصارخ للقوة ضد فنزويلا من قبل الولايات المتحدة، والمطالبة بأن تدير البلاد مواردها النفطية، وفق مبدأ (أمريكا أولاً)، يشكلان استفزازاً، وينتهكان القانون الدولي، ويضران بحقوق الشعب الفنزويلي".
 

النفط الفنزويلي الصين أمريكا ترامب الخارجية الصينية

