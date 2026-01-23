أمريكا تسمح للصين بشراء النفط الفنزويلي



سمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ببيع النفط الفنزويلي للصين ، لكن ليس بالأسعار "غير العادلة والرخيصة" التي كانت فنزويلا تبيع بها الخام قبل أن تطيح الولايات المتحدة برئيسها نيكولاس مادورو.

جاء ذلك في تصريحات لمسؤول أمريكي كبير في إدارة الرئيس ترامب .



وقال المسؤول - الذي اشترط عدم الكشف عن هويته - "بفضل عملية إنفاذ القانون الحاسمة والناجحة التي قام بها الرئيس ترامب، سيحصل شعب فنزويلا على سعر عادل لنفطه من الصين ودول أخرى بدلاً من سعر فاسد ورخيص".

ووفي وقت لاحق ؛ انتقدت الصين بشدة خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، للتدخل في صناعة النفط في فنزويلا.

فيما صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ: إن "الاستخدام الصارخ للقوة ضد فنزويلا من قبل الولايات المتحدة، والمطالبة بأن تدير البلاد مواردها النفطية، وفق مبدأ (أمريكا أولاً)، يشكلان استفزازاً، وينتهكان القانون الدولي، ويضران بحقوق الشعب الفنزويلي".

