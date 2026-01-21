واشنطن تفتح الباب لمشترين جدد للنفط الفنزويلي

تخطط الحكومة الأميركية للسماح لعدد أكبر من شركات التجارة، إلى جانب "فيتول غروب" (Vitol Group) و"ترافيغورا غروب" (Trafigura Group)، بشراء النفط الفنزويلي، بحسب مسؤول في إدارة الرئيس دونالد ترمب

وقال المسؤول إن التفويض المرتقب، الذي يُتوقع أن يتخذ شكل ترخيص عام يخفف العقوبات القائمة، سيتطلب مرور جميع صفقات إمدادات النفط الفنزويلي عبر السوق الأميركية.

القرار يمثل تحولاً عن النهج الذي طُبق على ما يصل إلى 50 مليون برميل من النفط ضمن شحنة أولية من الإمدادات الفنزويلية، عقب إلقاء الولايات المتحدة القبض على الرئيس نيكولاس مادورو. وكان ذلك النفط قد تراكم في صهاريج التخزين وعلى السفن لعدة أسابيع في ظل حصار أميركي جزئي فُرض قبل إلقاء القبض على مادورو في 3 يناير.

وقد تواجه "فيتول" و"ترافيغورا" الآن منافسة في تجارة يُحتمل أن تكون مربحة، مع دراسة مصافي أميركية شراء نفط فنزويلا مباشرة من شركة النفط الحكومية "بتروليوس دي فنزويلا" (Petróleos de Venezuela).

ومن المرجح أن يسهم الترخيص الأوسع نطاقاً في تسريع تخفيف الاختناقات في الموانئ وصهاريج التخزين الفنزويلية، ما يتيح إعادة تشغيل بعض الآبار النفطية التي كانت متوقفة تدريجياً.