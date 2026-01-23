مليون سيارة في أمريكا مهددة.. استدعاء ضخم لعيوب في مقاعد الأطفال

كشفت أحدث البيانات الصادرة عن منصة "CARFAX" في يناير 2026 عن وجود ما يقرب من 1,000,000 سيارة تسير على الطرق الأمريكية بطلبات استدعاء مفتوحة وغير منجزة تتعلق بنظام "LATCH" لتثبيت مقاعد الأطفال.

ويعد نظام (Lower Anchors and Tethers for Children)، والمعروف عالميًّا باسم "Isofix"، مطلبًا إلزاميًّا في جميع السيارات الجديدة المصنعة منذ سبتمبر 2002.

يعتمد النظام على مثبتات معدنية مدمجة تضمن تثبيت مقاعد الأطفال بشكل آمن بعيدًا عن أحزمة الأمان التقليدية، وهو ما يعد ضروريًّا لحماية الصغار في حالات التصادم أو التوقف المفاجئ.

كاليفورنيا في الصدارة وقائمة الولايات الأكثر تضررًا

أظهر التقرير التحليلي أن ولاية كاليفورنيا تتصدر قائمة الولايات الأمريكية التي تضم أكبر عدد من السيارات ذات الاستدعاءات المفتوحة لهذا النظام، تليها ولايات تكساس وفلوريدا.

ويرجع هذا الارتفاع إلى كثافة السيارات في هذه الولايات وتأخر الملاك في مراجعة مراكز الخدمة لإصلاح العيوب.

وتكمن خطورة هذه الاستدعاءات في وجود عيوب في اللحامات، أو عدم استقامة المثبتات المعدنية، أو وجود طبقات طلاء قد تمنع التثبيت الصحيح للمقعد، مما يعرض حياة ملايين الأطفال للخطر في حال وقوع حوادث.

شركات السيارات المتورطة في الاستدعاءات الأخيرة

لم يقتصر العيب الفني على صانع واحد، بل شملت الاستدعاءات المفتوحة حتى مطلع عام 2026 طرازات متنوعة من شركات كبرى مثل "فولفو"، "أودي"، "فورد"، و"بورش".

وشملت القائمة سيارات كهربائية وشاحنات خفيفة وسيارات دفع رباعي، ومن أبرزها طرازات "فورد إسكيب" وسيارات الدفع الرباعي من "تويوتا" (Highlander) التي واجهت مؤخرًا مشاكل في زوايا تثبيت أحزمة الأمان والمثبتات العلوية، مما استوجب تدخلًا فوريًّا من قبل الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA).

إجراءات عاجلة لحماية الركاب الصغار

تحث الهيئات الرقابية والخبراء في "CARFAX" جميع الآباء ومقدمي الرعاية على التحقق فورًا من وضع مركباتهم عبر التطبيقات المجانية أو مواقع تتبع الاستدعاءات باستخدام رقم الهيكل (VIN).

وأكدت الهيئات أن إصلاح هذه العيوب يتم مجانًا لدى الوكلاء المعتمدين، ولا يستغرق وقتًا طويلًا، ولكنه يرفع من احتمالية نجاة الأطفال في الحوادث بنسبة تصل إلى 71% للأطفال الرضع و54% للأطفال من سن 1 إلى 4 سنوات.

إن تجاهل هذه الاستدعاءات يمثل مخاطرة غير محسوبة بأرواح الفئات الأكثر ضعفًا داخل السيارة.