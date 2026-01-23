لسه فاكر … عرض إنساني يحصد تفاعلًا جماهيريًا على مسرح نهاد صليحة

وسط حضور جماهيري واضح وتفاعل لافت، استضاف مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون، مساء الجمعة، العرض المسرحي الجديد «لسه فاكر»، في تأكيد جديد على حالة الزخم والحراك الفني التي يشهدها المسرح خلال هذه المرحلة.

العرض، جاء ضمن توجه مسرح نهاد صليحة لتقديم تجارب مسرحية معاصرة تلامس القضايا الإنسانية العميقة، وتعزز من دور المسرح كمساحة للحوار والتأمل والتفاعل الحي مع الجمهور.

«لسه فاكر» من تأليف الكاتب محمد مرسي، ودراماتورج وإخراج محمد عصام، ويتناول مفهوم الحب بوصفه قيمة إنسانية كبرى تتجاوز المعنى التقليدي للعاطفة، ليصبح اختيارًا وجوديًا قد يكلف الإنسان الكثير، لكنه يمنحه في المقابل لحظة صدق خالدة تظل عالقة في الذاكرة.

ويقدم العرض رؤية مسرحية تعتمد على البعد الإنساني والشعوري، حيث يطرح تساؤلات حول التضحية، والتمسك بالمشاعر الحقيقية، ومعنى أن يعيش الإنسان لحظة سعادة خالصة مهما كان ثمنها، في معالجة درامية تتسم بالهدوء والعمق، وتعتمد على التأثير النفسي أكثر من الاستعراض المباشر.

وشهد العرض تفاعلًا ملحوظًا من الجمهور، الذي حرص على الحضور والمشاركة الوجدانية مع أحداثه، ما يعكس تعطش المتلقي للأعمال المسرحية الجادة التي تلامس وجدانه وتخاطب تجربته الإنسانية.

وأكد القائمون على المسرح أن عرض «لسه فاكر» يأتي ضمن البرنامج الفني لمسرح نهاد صليحة، الهادف إلى دعم الطاقات الإبداعية الشابة، وتقديم عروض مسرحية نوعية تسهم في تنشيط الحركة المسرحية وتعزيز حضورها الثقافي، وهو ما تجسد بوضوح في الإقبال الجماهيري على العرض.

ويواصل مسرح نهاد صليحة، من خلال هذه العروض، ترسيخ مكانته كأحد الفضاءات الحيوية للحركة المسرحية، جامعًا بين التجريب الفني والتواصل المباشر مع الجمهور، في مشهد يؤكد أن المسرح لا يزال قادرًا على طرح الأسئلة ومشاركة اللحظة الإنسانية بصدق.