موسكو تحذر: خطط بريطانيا لاعتراض السفن الروسية تصعيد خطير

حذر السفير الروسي لدى المملكة المتحدة، أندريه كيلين، من أن الخطط البريطانية لاعتراض السفن الروسية المدرجة على قوائم العقوبات الغربية تمثل تصعيدا متعمدا وانتهاكا لقواعد الملاحة الدولية.

وفي تصريح لصحيفة "إزفيستيا" الروسية، وصف كيلين هذه الخطوات بأنها "تصعيد متعمد لعدم الاستقرار"، محذراً من أن عواقبها ستكون "جدية للغاية على النظام القانوني الدولي والتجارة العالمية".

وأكد السفير أن احتجاز السفن المدنية والاستيلاء عليها في عرض البحر، حتى ولو تحت ذريعة وجودها على قوائم عقوبات، يعد انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون البحري الدولي وأعراف حرية الملاحة، مضيفاً أن الهدف من السياسات البريطانية هو "إلحاق أكبر ضرر ممكن بالاقتصاد الروسي"، وأن هذه الأعمال "لن تبقى دون عقاب".

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد قالت في وقت سابق إن روسيا ستعتبر أي خطوات بريطانية لتقييد حركة السفن الروسية انتهاكاً مباشراً للقانون البحري الدولي، وفقاً لتقارير إعلامية بريطانية حديثة.