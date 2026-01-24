قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أفضل لاعب في مصر.. كريم رمزي يشيد بمستوى إمام عاشور
رغم قرار ترامب.. كاليفورنيا تنضم لشبكة الاستجابة العالمية لتفشي الأمراض
أوكرانيا .. وقوع 22 انفجارا في خاركوف
سيول وفيضانات غير مسبوقة تضرب تونس.. وإجلاء سكان من الأحياء
أقل سعر دولار اليوم السبت 24-1-2026 في مصر
دعاء الفجر 5 من شعبان لقضاء الحوائج.. لا تحرم نفسك من أوقات البركة
ألم الرقبة والكتفين والإرهاق الأبرز .. 7 أعراض جسدية تخبرك أنك متوتر
البنتاجون : روسيا ستظل تشكل تهديدا مستمرا في المستقبل المنظور
تحمل العلم الروسي .. ناقلة نفط تتعرض لحادث قبالة سواحل الجزائر
إيران تكشف حقيقة إغلاق المجال الجوي في البلاد
إلهام شاهين: أفكر في العودة للمسرح من جديد.. وهاني رمزي شجعني
شوبير يكشف كواليس انسحاب الأهلي من صفقة عودة الفاخوري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أفضل لاعب في مصر.. كريم رمزي يشيد بمستوى إمام عاشور

يارا أمين

أشاد الإعلامي كريم رمزي بـ أداء اللاعب إمام عاشور نجم الأهلي ومنتخب مصر بعد مباراة الفريق أمام يانج أفريكانز في بطولة كأس أمم إفريقيا.

وكتب كريم رمزي على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “هي حاجة مكررة بس إمام عاشور هو أفضل لاعب في مصر بمسافة مش قليلة من أقرب لاعب ليه”.

وكان قد كشف محمد أبو علي، الناقد الرياضي، أن النادي الأهلي لم يتلقَّ حتى الآن أي عرض رسمي من الدوري الأمريكي لضم إمام عاشور، موضحًا أن إدارة القلعة الحمراء تتابع الموقف من خلال التواصل مع وكيل اللاعب دون وجود مخاطبات رسمية حتى هذه اللحظة.

وأشار، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي، على قناة صدى البلد، إلى أن الاتجاه داخل الأهلي هو الإبقاء على إمام عاشور نظرًا لأهميته الفنية، مؤكدًا أن مناقشة رحيله لن تتم إلا في حال وصول عرض مالي ضخم يليق باللاعب والنادي.


وأوضح أبو علي أن محمود الخطيب رئيس الأهلي، وسيد عبد الحفيظ، حضرا مران الفريق قبل مواجهة يانج أفريكانز، في رسالة دعم واضحة للاعبين والجهاز الفني قبل المباراة المرتقبة.

