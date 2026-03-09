عروض الأسبوع .. إطلاق سلسلة Galaxy S26 وفتح الحجز المسبق لـ iPhone 17e

كشفت منصة GSMArena أن سلسلة سامسونج Galaxy S26، التي كُشف عنها مؤخرًا خلال الأسابيع الماضية، أصبحت الآن متاحة للبيع رسميًا مع خصومات وعروض تخزين مجانية في عدد من الأسواق، إلى جانب عروض على هواتف وأجهزة أخرى من علامات منافسة.

وأوضحت المنصة أن هاتف Galaxy S26 Ultra، وهو الأعلى في السلسلة والمزود بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy وميزة Privacy Display الجديدة، يحصل حاليًا على خصم يصل إلى نحو 170 جنيهًا إسترلينيًا على نسختي 512 جيجابايت و1 تيرابايت في المملكة المتحدة، بينما يحصل مشترو Galaxy S26 وGalaxy S26+ على ترقية مجانية في السعة، حيث تُباع نسخة 512 جيجابايت بسعر نسخة 256 جيجابايت في بعض العروض.

Galaxy S26 وS26+ وتحديثات مجانية

أشارت GSMArena إلى أن هاتفي Galaxy S26 وGalaxy S26+ مزودان بمعالج Exynos 2600 في نسخ الأسواق العالمية، مع كاميرا خلفية ثلاثية، في حين تُركّز العروض الحالية على إغراء المستخدمين بسعة تخزين أعلى دون زيادة في السعر مقارنة بالنسخة الدنيا.​

وأكدت المنصة أن هناك عرضًا آخر على هاتف Galaxy A56 5G متوسط الفئة، الذي يأتي بشاشة AMOLED قياس 6.7 بوصة، ومعالج Exynos 1580، وبطارية 5000 مللي أمبير، وكاميرا خلفية ثلاثية، حيث يُعرض بسعر 399 جنيهًا إسترلينيًا بعد خصم يبلغ حوالي 100 جنيه.​

فتح الحجز المسبق لـiPhone 17e

وأوضحت GSMArena أن آبل بدأت هذا الأسبوع فتح باب الحجز المسبق لهاتف iPhone 17e، الذي يحتفظ بتصميم قريب من iPhone 16e لكنه ينتقل إلى معالج A19 الأحدث مع دعم شحن لاسلكي MagSafe بقدرة 15 واط، وسعة تخزين أساسية تبدأ من 256 جيجابايت.

وأشارت المنصة إلى أنه في الوقت نفسه ما زال هاتف iPhone 16 متوفرًا مع خصم يقارب 100 جنيه إسترليني في بعض عروض المملكة المتحدة، حيث تُباع نسخة 128 جيجابايت بحوالي 599 جنيهًا إسترلينيًا، مع تقديم شاشة أفضل وكاميرا مزدوجة وواجهة Dynamic Island مقارنة بفئة e.

عروض على Nothing Phone (4a)

أكدت GSMArena أن هاتف Nothing Phone (4a) المتوسط الجديد متاح هو الآخر للحجز المسبق عبر أمازون المملكة المتحدة، حيث يأتي بشاشة AMOLED مقاس 6.78 بوصة، ومعالج Snapdragon 7s Gen 4، وبطارية 5080 مللي أمبير مع شحن سلكي بسرعة 50 واط، وتصميم خلفي شفاف يحمل بصمة الشركة المعروفة.​

وأوضحت المنصة أن سلسلة Xiaomi 17 حاضرة بقوة في عروض هذا الأسبوع، إذ يحصل هاتف Xiaomi 17 Ultra الرائد، المزود بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 وكاميرا رئيسية بمستشعر كبير 1 بوصة وعدسة بيرسكوب بدقة 200 ميجابكسل مع زووم بصري متغير، إلى جانب هاتف Xiaomi 17 الأصغر حجمًا، على تخفيضات ملحوظة، فيما يشهد جهاز Xiaomi Pad 8 Pro اللوحي المزود بمعالج Snapdragon 8 Elite وشاشة 11.2 بوصة 144 هرتز وبطارية 9200 مللي أمبير أيضًا خفضًا في السعر ضمن حزمة العروض نفسها.