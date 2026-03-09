قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البحرين: إصابة 32 مدنيا جراء هجمات إيرانية على سترة بينهم أطفال ورضيع
بصواريخ خرمشهر وفتاح وخيبر.. الحرس الثوري الإيراني يشن الهجوم الـ30 ضد إسرائيل
إيقاف لاعب الزمالك مباراتين.. عقوبات قاسية لرابطة الأندية ضد مشاغبي الدوري
مفتي الجمهورية: لا تنشغلوا بموعد ليلة القدر.. واغتنموا العشر الأواخر بالطاعة
مجمع كهنة حلوان يلتف حول راعيه الأنبا ميخائيل في عيد تجليسه الثاني
متى تبدأ ليلة القدر؟.. الإفتاء تحدد 4 علامات تدل على موعدها
ترامب: قرار إنهاء الحرب على إيران سأتخذه بالتشاور مع نتنياهو
الأركان الإيرانية: نحن تحت أمر مجتبي خامنئي.. وسنجعل أمريكا وإسرائيل يندمون
نشأت الديهي: مصر لن تتخلى عن الدول الخليجية
عالميا ومحليا.. سعر الحديد اليوم الإثنين 9 مارس 2026
أودي تقدم RS5 الهجينة 2027.. وهذا سعرها عالميًا
إيران: إطلاق الموجة الثالثة من الصواريخ باتجاه الأراضي المحتلة الليلة
تكنولوجيا وسيارات

عروض الأسبوع .. إطلاق سلسلة Galaxy S26 وفتح الحجز المسبق لـ iPhone 17e

Galaxy S26
Galaxy S26
احمد الشريف

كشفت منصة GSMArena أن سلسلة سامسونج Galaxy S26، التي كُشف عنها مؤخرًا خلال الأسابيع الماضية، أصبحت الآن متاحة للبيع رسميًا مع خصومات وعروض تخزين مجانية في عدد من الأسواق، إلى جانب عروض على هواتف وأجهزة أخرى من علامات منافسة.

وأوضحت المنصة أن هاتف Galaxy S26 Ultra، وهو الأعلى في السلسلة والمزود بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy وميزة Privacy Display الجديدة، يحصل حاليًا على خصم يصل إلى نحو 170 جنيهًا إسترلينيًا على نسختي 512 جيجابايت و1 تيرابايت في المملكة المتحدة، بينما يحصل مشترو Galaxy S26 وGalaxy S26+ على ترقية مجانية في السعة، حيث تُباع نسخة 512 جيجابايت بسعر نسخة 256 جيجابايت في بعض العروض.

Galaxy S26 وS26+ وتحديثات مجانية 

أشارت GSMArena إلى أن هاتفي Galaxy S26 وGalaxy S26+ مزودان بمعالج Exynos 2600 في نسخ الأسواق العالمية، مع كاميرا خلفية ثلاثية، في حين تُركّز العروض الحالية على إغراء المستخدمين بسعة تخزين أعلى دون زيادة في السعر مقارنة بالنسخة الدنيا.​

وأكدت المنصة أن هناك عرضًا آخر على هاتف Galaxy A56 5G متوسط الفئة، الذي يأتي بشاشة AMOLED قياس 6.7 بوصة، ومعالج Exynos 1580، وبطارية 5000 مللي أمبير، وكاميرا خلفية ثلاثية، حيث يُعرض بسعر 399 جنيهًا إسترلينيًا بعد خصم يبلغ حوالي 100 جنيه.​

 

فتح الحجز المسبق لـiPhone 17e 

وأوضحت GSMArena أن آبل بدأت هذا الأسبوع فتح باب الحجز المسبق لهاتف iPhone 17e، الذي يحتفظ بتصميم قريب من iPhone 16e لكنه ينتقل إلى معالج A19 الأحدث مع دعم شحن لاسلكي MagSafe بقدرة 15 واط، وسعة تخزين أساسية تبدأ من 256 جيجابايت.

وأشارت المنصة إلى أنه في الوقت نفسه ما زال هاتف iPhone 16 متوفرًا مع خصم يقارب 100 جنيه إسترليني في بعض عروض المملكة المتحدة، حيث تُباع نسخة 128 جيجابايت بحوالي 599 جنيهًا إسترلينيًا، مع تقديم شاشة أفضل وكاميرا مزدوجة وواجهة Dynamic Island مقارنة بفئة e.

 

عروض على Nothing Phone (4a) 

أكدت GSMArena أن هاتف Nothing Phone (4a) المتوسط الجديد متاح هو الآخر للحجز المسبق عبر أمازون المملكة المتحدة، حيث يأتي بشاشة AMOLED مقاس 6.78 بوصة، ومعالج Snapdragon 7s Gen 4، وبطارية 5080 مللي أمبير مع شحن سلكي بسرعة 50 واط، وتصميم خلفي شفاف يحمل بصمة الشركة المعروفة.​

وأوضحت المنصة أن سلسلة Xiaomi 17 حاضرة بقوة في عروض هذا الأسبوع، إذ يحصل هاتف Xiaomi 17 Ultra الرائد، المزود بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 وكاميرا رئيسية بمستشعر كبير 1 بوصة وعدسة بيرسكوب بدقة 200 ميجابكسل مع زووم بصري متغير، إلى جانب هاتف Xiaomi 17 الأصغر حجمًا، على تخفيضات ملحوظة، فيما يشهد جهاز Xiaomi Pad 8 Pro اللوحي المزود بمعالج Snapdragon 8 Elite وشاشة 11.2 بوصة 144 هرتز وبطارية 9200 مللي أمبير أيضًا خفضًا في السعر ضمن حزمة العروض نفسها.

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

سعر الذهب

2400 جنيه زيادة في 24 ساعة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

السعودية

السعودية: مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين في قصف إيراني مباشر على حي سكني

أعنف نوات الشتاء قادمة خلال ساعات.. ماذا تخبئ نوة الحسوم؟

أعنف نوات الشتاء قادمة خلال ساعات.. ماذا تخبئ نوة الحسوم؟

محامي المتهمة بقتل عروس بورسعيد.. موكلتي لديها أقوال جديدة تكشف حقيقة الواقعة سنقدمها لجهات التحقيق | تفاصيل

يغير مسار القضية.. دفاع المتهمة بقتل عروس بورسعيد يكشف عن أدلة جديدة | تفاصيل

منحة التموين

800 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين الجديدة؟

الكويت فهد المجمد

بسبب صاروخ إيراني.. وفاة اللاعب فهد عبد العزيز نجم الكرة الكويتية

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 8 مارس 2026 في البنوك

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 8 مارس 2026 في البنوك

الرئيس عبد الفتاح السيسي

مصر القومي: كلمة الرئيس بأكاديمية الشرطة تعكس ثوابت الدولة في الحفاظ على أمنها القومي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

حزب المصريين: كلمة الرئيس السيسي في أكاديمية الشرطة تعكس فلسفة القيادة الحكيمة

الدكتور أشرف سعد سليمان

وكيل أفريقية النواب: تضحيات الشهداء وسام شرف في تاريخ الوطن

مسلسل المتر سمير الحلقة 4 .. كريم محمود عبد العزيز يدخل عالم السرقة ورحاب الجمل تنتصر

كريم محمود عبد العزيز وشريف حسني

مسلسل اللون الأزرق.. جومانا مراد تجد ابنها بعد فقده

مسلسل اللون الأزرق

زلزال قادم لتركيا

قوته 7 ريختر.. دراسة تحذر من زلزال محتمل يهدد تركيا في الفترة المقبلة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

