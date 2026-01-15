الحمار عقره .. أطباء المحلة العام ينجحون في توصيل العضو الذكري لمزارع بجراحة دقيقة

نجح أطباء بقسم المسالك البولية بمستشفي المحلة العام التابع لمديرية الصحة بمحافظة الغربية اليوم في إجراء عملية جراحية لإعادة توصيل العضو الذكري للمزارع عقب تعرضه للعقر من حمار داخل احدى الحظائر بعزبة تابعة لقرية بشبيش.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة حينما استقبلت طوارئ مستشفي المحلة العام حالة المواطن المدعو "م.ن"35 سنة مقيم بقرية بشبيش بنطاق دائرة مركز المحلة يعاني من واقعة عقر حمار لقضيبه.

جراحة طبية ناجحة

في المقابل أكد الدكتور هشام فتحي رئيس قسم المسالك البولية بمستشفي المحلة أنه تم إجراء عملية الجراحية للمصاب بالنجاح وتم إعادة توصيل القضيب بإجراء عمليه متكاملة لافتا بقوله "الحمد لله انقذنا حياة المريض من خطر الإصابة بالعقم طوال فترة 20 دقيقة علي الأكثر للحفاظ علي انتصاب القضيب وقدرته على الانجاب مستقبلاً" .

إنجاز طبي

الجدير بالذكر أن مستشفى المحلة العام تشهد طفرة علاجية متطورة تحت إشراف الدكتور محمد عبد السميع مدير المستشفي وباقي فريق الإدارة الطبية فضلا عن تشجيع مبادرة المشاركة الاجتماعية وانشاء اقسام علاجيه في مجال الحضانات والعنايات المركزه وعلاج المخ والأعصاب وجراحات التجميل طوال الأشهر الماضية.