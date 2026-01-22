محافظ الغربية: لا تهاون ولا تسيير لأي مركبة غير مُسجلة .. ضبط وتنظيم حركة التوك توك

واصل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية متابعته الجادة لملف ضبط وتنظيم حركة مركبات التوك توك، حيث ترأس اجتماعًا مسائيًا موسعًا بديوان عام المحافظة، لمتابعة الاستعدادات والإجراءات التنفيذية الجارية لتنفيذ خطة المحافظة الهادفة إلى إحكام السيطرة على حركة التوك توك بجميع مراكز ومدن وأحياء الغربية، بما يحقق الانضباط المروري ويحافظ على أمن وسلامة المواطنين، وذلك بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، والمستشار عمرو حتاته والدكتور محمد الأحمر مدير إدارة المواقف، إلى جانب رؤساء المراكز والمدن والأحياء.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية خلال الاجتماع أن ملف التوك توك يُعد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مشددًا على أن التعامل معه يتم من منظور شامل يهدف إلى إنهاء مظاهر العشوائية داخل الشارع، وتحقيق الانضباط، مع مراعاة البُعد الاجتماعي وتوفير منظومة منظمة وعادلة لأصحاب المركبات، استجابة لشكاوى المواطنين المتكررة، وحرصًا على إعادة الانضباط والحفاظ على السلامة العامة.

تحرك تنفيذي عاجل

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء أشرف الجندي الخطة التنفيذية والإجراءات التحضيرية الخاصة بالبدء في الحصر العددي لمركبات التوك توك داخل نطاق كل مركز ومدينة وحي، كما ناقش جاهزية الوحدات المحلية ومقار التسجيل التي تم تخصيصها لهذا الغرض، وآليات تنظيم استقبال مالكي المركبات وفق ضوابط واضحة ومحددة، بما يضمن سلاسة الإجراءات ودقة البيانات وحسن سير المنظومة منذ انطلاقها.

وأوضح محافظ الغربية أن المستندات المطلوبة لتسجيل مركبات التوك توك تشمل صورة بطاقة الرقم القومي سارية، ومستندًا مُثبتًا للملكية موضحًا به رقم الشاسيه والموتور وبيانات المركبة، إلى جانب رقم هاتف محمول للتواصل، موجهًا رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية بضرورة الاستعداد الكامل للمرحلة المقبلة، وتقديم جميع التيسيرات اللازمة للمواطنين عند بدء إجراءات التسجيل، مع الالتزام التام بالتعليمات المنظمة لضمان تحقيق أهداف الخطة.

وشدد اللواء أشرف الجندي على أن المحافظة ستُطبق القانون بكل حسم عقب انتهاء المهلة المقررة، مؤكدًا حظر تسيير أي مركبة توك توك غير مُسجلة أو غير حاملة للاصق المؤمَّن، موضحًا أن هذه الإجراءات تأتي في إطار فرض هيبة الدولة، وتحقيق السيولة المرورية، وإنهاء الفوضى بالشوارع، والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين دون استثناء.

رفع كفاءة الخدمات

وفي ختام الاجتماع، أكد محافظ الغربية أن تنفيذ خطة ضبط التوك توك يتم وفق مراحل واضحة ومدروسة، داعيًا مالكي وسائقي هذه المركبات إلى الالتزام الكامل بالضوابط المقررة والتعاون مع الأجهزة التنفيذية، مشددًا على أن محافظة الغربية تضع راحة المواطن وسلامته في صدارة أولوياتها، وتعمل بخطوات منظمة وجادة لمعالجة هذا الملف بشكل جذري يعكس جدية الدولة في فرض النظام واحترام القانون.