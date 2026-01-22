قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعرها أكثر من 100 ألف جنيه| تحذير من عبوات مجهولة لعلاج سرطان الغدة الدرقية
12 رسالة لبناء الوعي والقيم.. شيخ الأزهر يخاطب الأطفال بكتاب تربوي في معرض الكتاب
الاستعلام عن نتيجة سكن لكل المصريين 7.. رابط رسمي
تزوج 3 مرات وعنده 8 أبناء .. أموال وممتلكات تشغل خلافات بين طبيب يعمل بالسعودية وذريته
حسام حسن: إمام عاشور اشتغلنا عليه والشناوي كان عنده ظروف وصلاح قدم أقصي مجهود
حسام حسن: وصلنا لنصف نهائي أمم افريقيا ومصر أحد أفضل 4 منتخبات قارية
«أبوريدة»: أشكر جهاز المنتخب وجميع اللاعبين.. وبرنامج إعداد قوي لـ كأس العالم
الأهلي يعلن ضم يوسف بلعمري رسميا
أبوالغيط لرئيس بعثة مراقبة الهدنة: محاولات إسرائيل فرض واقع جديد تهديد خطير
أنا بتعب ومحدش يزعل مني .. «شوبير» يُثير الجدل حول صفقات الأهلي الجديدة
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان «الاتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية» بحضور بدر عبدالعاطي|صور
رسميا.. توقيع ميثاق إنشاء مجلس السلام بمشاركة الرئيس الأمريكي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظ الغربية: لا تهاون ولا تسيير لأي مركبة غير مُسجلة .. ضبط وتنظيم حركة التوك توك

الغربية أحمد علي

واصل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية متابعته الجادة لملف ضبط وتنظيم حركة مركبات التوك توك، حيث ترأس اجتماعًا مسائيًا موسعًا بديوان عام المحافظة، لمتابعة الاستعدادات والإجراءات التنفيذية الجارية لتنفيذ خطة المحافظة الهادفة إلى إحكام السيطرة على حركة التوك توك بجميع مراكز ومدن وأحياء الغربية، بما يحقق الانضباط المروري ويحافظ على أمن وسلامة المواطنين، وذلك بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، والمستشار عمرو حتاته والدكتور محمد الأحمر مدير إدارة المواقف، إلى جانب رؤساء المراكز والمدن والأحياء.

توجيهات محافظ الغربية 

وأكد محافظ الغربية خلال الاجتماع أن ملف التوك توك يُعد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مشددًا على أن التعامل معه يتم من منظور شامل يهدف إلى إنهاء مظاهر العشوائية داخل الشارع، وتحقيق الانضباط، مع مراعاة البُعد الاجتماعي وتوفير منظومة منظمة وعادلة لأصحاب المركبات، استجابة لشكاوى المواطنين المتكررة، وحرصًا على إعادة الانضباط والحفاظ على السلامة العامة.

تحرك تنفيذي عاجل 

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء أشرف الجندي الخطة التنفيذية والإجراءات التحضيرية الخاصة بالبدء في الحصر العددي لمركبات التوك توك داخل نطاق كل مركز ومدينة وحي، كما ناقش جاهزية الوحدات المحلية ومقار التسجيل التي تم تخصيصها لهذا الغرض، وآليات تنظيم استقبال مالكي المركبات وفق ضوابط واضحة ومحددة، بما يضمن سلاسة الإجراءات ودقة البيانات وحسن سير المنظومة منذ انطلاقها.

وأوضح محافظ الغربية أن المستندات المطلوبة لتسجيل مركبات التوك توك تشمل صورة بطاقة الرقم القومي سارية، ومستندًا مُثبتًا للملكية موضحًا به رقم الشاسيه والموتور وبيانات المركبة، إلى جانب رقم هاتف محمول للتواصل، موجهًا رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية بضرورة الاستعداد الكامل للمرحلة المقبلة، وتقديم جميع التيسيرات اللازمة للمواطنين عند بدء إجراءات التسجيل، مع الالتزام التام بالتعليمات المنظمة لضمان تحقيق أهداف الخطة.

وشدد اللواء أشرف الجندي على أن المحافظة ستُطبق القانون بكل حسم عقب انتهاء المهلة المقررة، مؤكدًا حظر تسيير أي مركبة توك توك غير مُسجلة أو غير حاملة للاصق المؤمَّن، موضحًا أن هذه الإجراءات تأتي في إطار فرض هيبة الدولة، وتحقيق السيولة المرورية، وإنهاء الفوضى بالشوارع، والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين دون استثناء.

رفع كفاءة الخدمات 

وفي ختام الاجتماع، أكد محافظ الغربية أن تنفيذ خطة ضبط التوك توك يتم وفق مراحل واضحة ومدروسة، داعيًا مالكي وسائقي هذه المركبات إلى الالتزام الكامل بالضوابط المقررة والتعاون مع الأجهزة التنفيذية، مشددًا على أن محافظة الغربية تضع راحة المواطن وسلامته في صدارة أولوياتها، وتعمل بخطوات منظمة وجادة لمعالجة هذا الملف بشكل جذري يعكس جدية الدولة في فرض النظام واحترام القانون.

نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

بالرقم القومي .. نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

شمس البارودي

شمس البارودي تعلن نجاتها من حادث سير .. تفاصيل

سعر الذهب- صورة أرشيفية

بعد انخفاض أمس.. تعرّف على سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الخميس

سعر عيار 21 اليوم

ارتفاع جنوني.. الذهب عيار 21 بكام ؟

أرشيفية...

تحذير من نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض الرؤية الأفقية على أغلب الأنحاء

صورة أرشيفية

مأساة في الغربية.. شقيقان ينهيان حياة والدهما بسكين المطبخ بزفتى

ارسنال

ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة السابعة.. تأهل أرسنال وبايرن ميونخ

ديانج

فالنسيا يغيّر بوصلته نحو ديانج.. والأهلي يضع كانوتيه بديلًا محتملًا

ياميش رمضان

ياميش رمضان في متناول الجميع وأرخص من العام الماضي.. مفاجأة للمصريين

صهر الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر

كوشنر: تحقيق السلام أمر ضروري للغاية لقطاع غزة

ترامب

ميسرة بكور: السياسات الأوروبية الحالية تخضع للضغوط الأمريكية.. وترامب أبرز المحرك

10 آلاف متر و تنفيذ 80%.. تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع ديرب نجم

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان «الاتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية» بحضور بدر عبدالعاطي|صور

طريقة عمل بسكوت القهوة

شراكة بين شيري ولاندروفر تطلق علامة فريلاندر ‏المخصصة لسيارات SUV الكهربائية

عبد الرحمن أبو زهرة

الحجز على معاشه.. أزمة جديدة تطارد عبد الرحمن أبو زهرة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

