العبور الآمن لأهالي المحلة| منظومة إشارات ذكية.. ممرات مشاة فسفورية بشارع البحر.. وتوجيهات من محافظ الغربية

استكمالاً للجهود الميدانية المكثفة التي بدأها اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، خلال جولاته التفقدية المتتابعة بقلعة الصناعة المصرية "مدينة المحلة الكبرى"، تابع المحافظ اليوم تنفيذ وتخطيط منظومة "العبور الآمن" للمشاة بشارع البحر، الشريان الرئيسي للمدينة، وذلك عقب جولته لمتابعة اللمسات النهائية لتشغيل الاشارات الضوئية .

توجيهات محافظ الغربية

واكد اللواء أشرف الجندي أن ما يشهده شارع البحر اليوم من تركيب إشارات ضوئية حديثة مزودة بكاميرات مراقبة، وتخطيط "ممرات المشاة" الفسفورية، هو استراتيجية كاملة لفرض الانضباط المروري وتوفير حرم آمن للمواطنين في أكثر المناطق حيوية أمام (العباسي القديم وبنزيون). مشيرا الى أن المواطن المحلاوي يستحق مدينة تليق به.

وأضاف المحافظ أن ممرات عبور المشاة التي تم طلاؤها باللونين الأصفر والأبيض قد أضفت شكلاً جمالياً وحضارياً، مشدداً على أن هذه الممرات صُممت لتكون واضحة بصرياً للسائقين من مسافات كافية، مما يقلص احتمالات الحوادث ويمنح المشاة ثقة كاملة أثناء العبور.

دعم الأسر والعائلات

ووجه اللواء أشرف الجندي الشكر والتقدير لرجال مديرية أمن الغربية وإدارة المرور، واصفاً إياهم بـ "الشركاء في الانضباط ". وأشاد بجهود العميد وائل حمودة، مدير إدارة المرور، ورجاله الذين تواجدوا في الميدان لتوجيه المواطنين وتعريفهم بآلية التعامل مع المنظومة الجديدة، مؤكداً أن هذا التناغم بين الجهاز التنفيذي والأمني هو السر وراء خروج العمل بهذا الشكل المشرف.

تحسين خدمات المواطنين

واختتم المحافظ تصريحاته بالإعراب عن سعادته بردود أفعال أهالي المحلة، قائلاً: "فرحة المواطنين وارتياحهم أثناء عبور الشارع بأمان هي المعيار الحقيقي لنجاحنا، وما فعلناه في شارع البحر هو مجرد بداية لتعميم هذه التجربة الحضارية في كافة ميادين المحافظة الحيوية، لننهي عصر العشوائية المرورية إلى غير رجعة.