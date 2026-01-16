قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحد أبطال حرب أكتوبر.. من هو الحاج عوض هدل شيخ مشايخ البشارية الذي وافته المنية اليوم؟
مهندس بأسوان: مشروع بنبنان قدرته تمثل 80% من إنتاج السد العالي
حسام حسن: تأثرنا بالإصابات في أمم إفريقيا واللاعبون بذلوا مجهودا كبيرا.. فيديو
بعد دعوة الجيش السوري.. انشقاق 6 عناصر من تنظيم قسد على جبهة دير حافر
حسام حسن: فزنا بأمم أفريقيا 7 مرات وسنقاتل أمام نيجيريا.. فيديو
رئيس لجنة إدارة غزة: خدمة الأطفال والنساء الثكالى والشيوخ والجرحى أولوياتنا
وزيرة البيئة تناقش آليات تنفيذ مشروعات طاقة الرياح في منطقة خليج السويس
لحظة انسحاب البعثة الإعلامية المصرية من مؤتمر مدرب نيجيريا.. فيديو
تريزيجيه يعتذر للشعب المصري: لن نتنازل عن برونزية أمم إفريقيا | فيديو
منارة إسلامية تزين المقطم.. كل ما تريد معرفته عن مسجد العزيز الحكيم
بعد تصدرها التريند| تعليق لافتة صلي على النبي.. خلال افتتاح المسجد الغربي بني حكم بسمالوط بالمنيا
دُفن في الإسكندرية.. محمد إمام رحل قبل أن يشاهد آخر أعماله
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

العبور الآمن لأهالي المحلة| منظومة إشارات ذكية.. ممرات مشاة فسفورية بشارع البحر.. وتوجيهات من محافظ الغربية

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

استكمالاً للجهود الميدانية المكثفة التي بدأها اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، خلال جولاته التفقدية المتتابعة بقلعة الصناعة المصرية "مدينة المحلة الكبرى"، تابع المحافظ اليوم تنفيذ وتخطيط منظومة "العبور الآمن" للمشاة بشارع البحر، الشريان الرئيسي للمدينة، وذلك عقب جولته لمتابعة اللمسات النهائية لتشغيل الاشارات الضوئية .

توجيهات محافظ الغربية 

واكد اللواء أشرف الجندي أن ما يشهده شارع البحر اليوم من تركيب إشارات ضوئية حديثة مزودة بكاميرات مراقبة، وتخطيط "ممرات المشاة" الفسفورية، هو استراتيجية كاملة لفرض الانضباط المروري وتوفير حرم آمن للمواطنين في أكثر المناطق حيوية أمام (العباسي القديم وبنزيون). مشيرا الى أن المواطن المحلاوي يستحق مدينة تليق به.

وأضاف المحافظ أن ممرات عبور المشاة التي تم طلاؤها باللونين الأصفر والأبيض قد أضفت شكلاً جمالياً وحضارياً، مشدداً على أن هذه الممرات صُممت لتكون واضحة بصرياً للسائقين من مسافات كافية، مما يقلص احتمالات الحوادث ويمنح المشاة ثقة كاملة أثناء العبور.

دعم الأسر والعائلات 

ووجه اللواء أشرف الجندي الشكر والتقدير لرجال مديرية أمن الغربية وإدارة المرور، واصفاً إياهم بـ "الشركاء في الانضباط ". وأشاد بجهود العميد وائل حمودة، مدير إدارة المرور، ورجاله الذين تواجدوا في الميدان لتوجيه المواطنين وتعريفهم بآلية التعامل مع المنظومة الجديدة، مؤكداً أن هذا التناغم بين الجهاز التنفيذي والأمني هو السر وراء خروج العمل بهذا الشكل المشرف.

تحسين خدمات المواطنين 

واختتم المحافظ تصريحاته بالإعراب عن سعادته بردود أفعال أهالي المحلة، قائلاً: "فرحة المواطنين وارتياحهم أثناء عبور الشارع بأمان هي المعيار الحقيقي لنجاحنا، وما فعلناه في شارع البحر هو مجرد بداية لتعميم هذه التجربة الحضارية في كافة ميادين المحافظة الحيوية، لننهي عصر العشوائية المرورية إلى غير رجعة.

اخبار محافظة الغربية دعم الأسر والعائلات تحسين خدمات المواطنين شارع البحر المحلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات 2026

رسميًا| موعد زيادة المرتبات 2026 لموظفي الحكومة.. وقرار هام بشأن مستحقات يناير

تشغيل واتساب بدون إنترنت

تشغيل واتساب بدون إنترنت بعد التحديث الأخير.. إليك الطريقة

صورة ارشيفية

«تصل إلى الوفاة»..تحذير طبي من خطورة تريند «كوباية الشاي»

الذهب

300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

الغندور

خالد الغندور: لماذا شجع الجمهور المغربي بنين وساحل العاج والسنغال؟

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

لحظة الحادث

حادث دهس جديد بأكتوبر.. طالب ثانوي يقتحم رصيف ويدهس سيدة وابنها ويصيب ابنتها

سعر الذهب اليوم

ارتفاع سعر الذهب اليوم الجمعة 16 يناير 2026.. عيار 21 بكام؟

ترشيحاتنا

Seven Dials

Seven Dials يدخل قائمة الأعلى مشاهدة في مصر

ياسمين عبد العزيز ورضوى الشربيني

أختي وضهر لبعض.. رضوى الشربيني تهنئ ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها

باسم يوسف وحسن الرداد

أحلى صدفة.. حسن الرداد رفقة باسم يوسف في أحدث ظهور

بالصور

الموجة الـ 28.. إزالة 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

رسالة شقيق شيرين عبدالوهاب

يوم أسود .. شقيق شيرين عبد الوهاب يفتح النار على كثيرين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

