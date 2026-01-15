قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فضيحة تهز الكونسرفتوار | مدرس متهم بالتحرش بطفلة .. ومحامي الضحية : بيشغل أفلام خادشة أمام الطالبات خلال الدروس
بيزيرا يتقدم للزمالك أمام المصري في كأس عاصمة مصر
رعب في إسرائيل.. هزة أرضية تضرب ديمونا وزعر بين السكان
الرئيس السيسي في ليلة الإسراء والمعراج: أدعو الله أن يمن على مصر بالخير والأمن والاستقرار
على رأسها مصر .. 4 دول عربية تساهم في تخفيف التوتر بين أمريكا وإيران
الأرصاد تحذر: شبورة مائية تصل لحد الضباب على الطرق السريعة وفرص للأمطار بالسواحل
وزيرا البترول والطيران: مصر تستهدف أن تصبح مركزًا إقليميًا لإنتاج وقود الطائرات المستدام
5 أدعية مستجابة في ليلة الإسراء والمعراج .. رددها يجبر الله بخاطرك
مصطفى بكري: البعض لا يدركون رؤية الرئيس السيسي بعيدة المدى
محمد رمضان يشارك في حفل ختام بطولة أمم إفريقيا بالمغرب
مصطفى بكري: تأجيل جلسات مجلس النواب لأجل غير مسمى مؤشر لحدث سياسي قريب
انقلاب سيارة في ترعة بالقليوبية دون خسائر بشرية.. صور
محافظ الغربية: المواطن يستحق خدمة تليق به وهدفنا الأساسي تحسين جودة حياته

أ ش أ

 قال محافظ الغربية، أشرف الجندي، إن :"أي تهاون في أداء الواجب الوظيفي ينعكس سلبًا على مستوى الخدمة المقدمة للمواطن، وأن المواطن يجب أن يحصل على خدمة لائقة في أي وقت دون تعطيل أو تقصير، ونُقيّم الأداء بما نراه على الأرض، وهدفنا الأساسي هو تحقيق رضا المواطن وتحسين جودة الحياة في القرى، لأن المواطن يستحق خدمة تليق به وبما تبذله الدولة من جهود".
جاء هذا خلال جولة ميدانية مفاجئة، أجراها الجندي اليوم/الخميس/، واستمرت نحو ثلاث ساعات بقرية محلة منوف وعزبة منشأة نظيف التابعة لمركز ومدينة طنطا، في إطار المتابعة المستمرة للأداء التنفيذي على أرض الواقع، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من انتظام العمل داخل المنشآت الخدمية، مؤكدًا أن الجولات المفاجئة تمثل أداة حقيقية لتقييم الأداء بعيدًا عن التقارير المكتبية، ووسيلة مباشرة لرصد احتياجات المواطنين والتعامل معها دون تأخير.
وتفقد الجندي، مبنى الوحدة المحلية بقرية محلة منوف، وتابع سير العمل داخل الإدارات المختلفة، وراجع دفاتر الحضور والانصراف، واطمأن على انتظام الموظفين في مواقعهم، مشددًا على الالتزام الكامل بمواعيد العمل الرسمية والانضباط الوظيفي.
وخلال جولته، حرص أشرف الجندي على التواجد بين الأهالي بشوارع القرية، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول مستوى الخدمات المختلفة، وناقشهم في عدد من القضايا اليومية التي تمس حياتهم، ووجّه المسؤولين بسرعة فحص الشكاوى والمطالب التي تم عرضها، مؤكدًا أن التواصل المباشر مع المواطنين هو المعيار الحقيقي لتقييم الأداء، وأن ما يُطرح على الأرض يمثل أولوية قصوى في خطط العمل والتنفيذ.
كما شملت الجولة تفقد مركز الرعاية الصحية الأولية بقرية محلة منوف، وتابع تواجد الأطقم الطبية وانتظام العمل داخل العيادات، واطمأن على آليات استقبال المرضى وتقديم الخدمة الطبية، ومدى توافر الأدوية والمستلزمات الأساسية، مؤكدًا أن الرعاية الصحية الأولية تمثل حجر الأساس في منظومة الصحة، وأن تحسين مستوى الخدمة داخل الوحدات الصحية بالقرى يأتي على رأس أولويات المحافظة.
وتفقد محافظ الغربية الجمعية التعاونية الزراعية بالقرية، واطلع على آليات العمل والخدمات المقدمة للمزارعين، ووجّه بضرورة تيسير الإجراءات وحسن التعامل مع المترددين، بما يضمن دعم الفلاح وتوفير احتياجاته، تنفيذًا لتوجهات الدولة في دعم القطاع الزراعي وتحقيق الاستقرار للمزارعين.
وشدد أشرف الجندي على ضرورة رفع كفاءة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، سواء الخدمية أو الصحية أو الزراعية، مؤكدًا أهمية حسن معاملة المواطنين داخل جميع الجهات، والعمل بروح الفريق الواحد، بما يحقق الانضباط الكامل داخل المنظومة التنفيذية.
وفي ختام الجولة، تابع الجندي حالة النظافة العامة بشوارع القرية وعزبة منشأة نظيف، ووقف على مستوى كفاءة الطرق الداخلية والكباري، وحالة الترع والمصارف، موجّهًا بسرعة رفع أي تراكمات أو مخلفات، والتنسيق الفوري مع الجهات المختصة للحفاظ على السيولة المرورية وسلامة المواطنين، مؤكدًا أن تحسين المظهر الحضاري للقرى، ورفع كفاءة البنية الأساسية من طرق وكباري وترع، يمثل جزءًا لا يتجزأ من جودة الحياة التي تسعى المحافظة لتحقيقها للمواطنين، وأن المتابعة الميدانية ستستمر لضمان تنفيذ التوجيهات على أرض الواقع دون تأخير.
وأكد محافظ الغربية أن الجولات الميدانية المفاجئة ستتواصل بكافة قرى ومراكز المحافظة دون استثناء، مشددًا على أن المواطن يأتي في صدارة أولويات العمل التنفيذي، وأن أي تقصير في تقديم الخدمة لن يُقبل تحت أي ظرف.

موسي

ولا كان بإيدي شيء .. موسى يطرح أولى أغانيه في 2026

