قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: اتفاقية شاملة لنزع السلاح مع حماس بدعم من مصر وتركيا وقطر
في الإسراء والمعراج.. أبو الأنبياء أوصى سيدنا محمد بـ27 كلمة
سعر أعلى عيار ذهب اليوم 16-1-2026
تشغيل واتساب بدون إنترنت بعد التحديث الأخير.. إليك الطريقة
وزير الإنتاج الحربي: تقدم كبير في مشروعات المياه والصرف الصحي ضمن «حياة كريمة»
الإسراء والمعراج.. ما سبب حدوث هذه الرحلة للنبي؟.. الإفتاء توضح
ترامب: ماتشادو الفائزة بنوبل للسلام منحتني الجائزة تقديرا لجهودي
فلكيًا بالأرقام والتفاصيل .. موعد ميلاد هلال شعبان وبداية أول أيام رمضان 2026 وساعات الصيام المتوقعة
دعاء آخر جمعة في شهر رجب لتفريج الهم والكرب .. أدركها بـ 30 كلمة لا ترد
وزير الإسكان: متابعة مشروعات «حياة كريمة» تضمن سرعة استفادة المواطنين
كيف يجتاز منتخب مصر الهزيمة من السنغال؟
ترامب يعلن تأسيس مجلس سلام في غزة.. 15 عضوا لإدارة القطاع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية من رحاب المسجد الأحمدي: القيم الدينية ركيزة لبناء الإنسان

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

شهد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، الاحتفالية الكبرى التي نظمتها مديرية الأوقاف بالغربية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، وذلك من داخل رحاب المسجد الأحمدي بمدينة طنطا عقب صلاة المغرب، بحضور اللواء أسامة نصر مدير أمن الغربية، والدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام للمحافظة، والعميد أركان حرب وائل فتحي المستشار العسكري للمحافظة، والعقيد عبد الرحمن الخولي من إدارة الأمن الوطني، والشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، وفضيلة الشيخ مجدي السعيد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، إلى جانب اعضاء مجلسي النواب والشيوخ، عدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية، وجموع غفيرة من أبناء المحافظة الذين احتشدوا داخل المسجد في أجواء روحانية مفعمة بالخشوع والتقدير لهذه المناسبة المباركة.

مشاركة محافظ الغربية 

واستهلت الاحتفالية بتلاوة عطرة لآيات من الذكر الحكيم أضفت على المكان أجواءً إيمانية خاشعة، أعقبها كلمة لوكيل وزارة الأوقاف تناول خلالها الدلالات العميقة لمعجزة الإسراء والمعراج، مؤكدًا أنها تمثل تكريمًا إلهيًا عظيمًا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتجسيدًا لقدرة الله عز وجل وحكمته، موضحًا أن هذه المعجزة جاءت تثبيتًا لقلب النبي الكريم في مرحلة شديدة الصعوبة من مسيرته الدعوية، وداعيًا إلى استلهام معاني الصبر والثبات واليقين والعمل الصادق في واقعنا المعاصر، واختتم كلمته بالدعاء أن يحفظ الله مصر قيادةً وشعبًا، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.

توجيهات محافظ الغربية 

وفي كلمته، قدّم اللواء أشرف الجندي التهنئة لأهالي محافظة الغربية وللشعب المصري كافة بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، مؤكدًا أن إحياء هذه المناسبات الدينية يعكس أصالة المجتمع المصري ويعزز قيم التماسك والوحدة الوطنية، مشددًا على أن ما تحمله هذه الذكرى من معانٍ سامية يمثل رسالة متجددة في الإيمان والعمل والأمل. وقال المحافظ: «نستلهم من معجزة الإسراء والمعراج دروسًا عظيمة في الصبر والثبات والإخلاص، وهي قيم نحتاجها في بناء الإنسان وترسيخ الوعي المجتمعي، ونسأل الله أن يحفظ مصرنا الغالية وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار».

واختتمت الاحتفالية بفقرات من الابتهالات الدينية والمدائح النبوية قدمها الشيخ مهند أبو الكرمات، حيث تفاعل الحضور مع الألحان الروحانية والدعوات الصادقة التي لامست القلوب، وأضفت على الأمسية طابعًا إيمانيًا خاصًا، خاصة داخل المسجد الأحمدي الذي يُعد أحد أهم المعالم الدينية والتاريخية بمحافظة الغربية ومنارة علمية وروحية عبر العصور.

تحرك تنفيذي عاجل 

وعقب انتهاء الاحتفال، حرص محافظ الغربية على التواجد بين المواطنين داخل رحاب المسجد، حيث دار حديث ودي مع عدد من الحضور، استمع خلاله إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن مختلف القضايا الخدمية والمجتمعية، مؤكدًا أن التواصل المباشر مع المواطنين يمثل نهجًا ثابتًا للمحافظة، وأن تلبية احتياجاتهم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم تأتي في صدارة أولويات الجهاز التنفيذي، بما يعزز جسور الثقة ويحقق صالح المواطن البسيط.

اخبار محافظة الغربية احتفالات الأوقاف ليلة الإسراء والمعراج وكيل أوقاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 2026

زيادة المعاشات 2026 رسميًا في هذا الموعد.. بشرى لـ11 مليون مواطن

الحكومة

مصادر تكشف لـ صدى البلد حقيقة إجراء تعديل وزاري

مصطفى بكري

تغيير الحكومة | مصطفى بكري : إبلاغ وزراء بقرارات جديدة

إمام عاشور

ولا واحد خد باله | الكشف عن موقف غير متوقع لـ إمام عاشور بمباراة مصر والسنغال

محافظ الشرقية

حقيقة ترك محافظ الشرقية لمنصبه.. مصدر مسئول يكشف الحقيقة

الذهب

400 جنيه دفعة واحدة| هبوط ملحوظ في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

ليلة الإسراء والمعراج بدأت الآن.. ردد 3 كلمات تجبر بخاطرك ويسخر الله لك الأرض ومن عليها

صورة أرشيفية

أمريكا تبلغ إسرائيل بالهجوم على إيران.. وقرار مفاجئ من ترامب

ترشيحاتنا

الإفراج الجمركي

مصلحة الجمارك: نظام ACI حقق طفرة في تسريع الإفراج الجمركي وتبسيط الإجراءات

الجمارك

الجمارك: مستلزمات الإنتاج تخضع لرسوم جمركية منخفضة للغاية تتراوح بين 2 و5%

إيران

الجمهوري الأمريكي: إسرائيل وشركات سلاحنا تضغطان لدفع واشنطن لمواجهة إيران

بالصور

الكشف عن أخطر كتاب فى العالم| الرموز البنفسجية لتحقيق الأمنيات الصعبة وإزالة العكوسات.. أسرار أخفيت لسنوات

كتاب الرموز البنفسجية
كتاب الرموز البنفسجية
كتاب الرموز البنفسجية

بـ 600 ألف جنيه .. عرض سيارة الشيخ الشعراوي المرسيدس للبيع

الشعراوي
الشعراوي
الشعراوي

أسباب خفقان القلب ليلاً .. هل علامة على مرض خطير؟

أسباب خفقان القلب ليلاً
أسباب خفقان القلب ليلاً
أسباب خفقان القلب ليلاً

نجوم وصناع مسلسل حق ضايع يحتفلون ببداية التصوير.. صور

كواليس مسلسل حق ضايع
كواليس مسلسل حق ضايع
كواليس مسلسل حق ضايع

فيديو

ويل سميث

من هوليوود إلى الجيزة.. ويل سميث في جولة خاصة بين الأهرامات

تحدي الشاي

نحترق ولا نفترق.. تريند عالمي خطير يشعل الجدل ويحذر منه الأطباء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد