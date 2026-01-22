محافظ الغربية يبحث مع مساعد وزير الصحة تطبيق التحول الرقمي بالمستشفيات

استقبل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، الدكتور عمرو عايد مساعد وزير الصحة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، وذلك على هامش زيارته للمحافظة لتفقد مستشفى طنطا العام الجديد، في إطار دعم التعاون المشترك بين محافظة الغربية ووزارة الصحة والسكان، وبحث سبل التوسع في تطبيق منظومة التحول الرقمي داخل المستشفيات بمراكز ومدن المحافظة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ويعزز من قدرة المنظومة الصحية على مواكبة التطور التكنولوجي الحديث، جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية

توجيهات محافظ الغربية

وخلال اللقاء، أكد محافظ الغربية أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بملف التحول الرقمي في القطاع الصحي، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتطوير الخدمات الطبية، وتحقيق الانضباط المؤسسي، وتيسير حصول المواطنين على خدمة صحية لائقة، مشيرًا إلى أن محافظة الغربية تدعم بشكل كامل جهود وزارة الصحة في هذا الملف الحيوي، وتسعى إلى تعميم نظم المعلومات الرقمية داخل المستشفيات والوحدات الصحية، بما يحقق التكامل بين جميع عناصر المنظومة الصحية ويرفع من كفاءة العنصر البشري.

وأشاد اللواء أشرف الجندي بالجهود المبذولة من وزارة الصحة والسكان في دعم مستشفى طنطا العام الجديد، موضحًا أن المستشفى شهد خطوات ملموسة في مجال التحول الرقمي، تمثلت في استلام سيرفر داخلي متكامل، إلى جانب استلام أجهزة كمبيوتر وأجهزة لوحية (تابلت) جرى توزيعها على جميع أقسام المستشفى، بما يسهم في تحسين آليات العمل، وتسريع تداول البيانات الطبية، وضمان دقة تسجيل الملفات الصحية للمرضى.

تحرك تنفيذي عاجل

وأشار المحافظ إلى أن العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية لنجاح أي منظومة رقمية، مثمنًا تنظيم 51 دورة تدريبية للعاملين بمستشفى طنطا العام، استهدفت رفع كفاءتهم في التعامل مع النظم الرقمية الحديثة، مؤكدًا أن هذه البرامج التدريبية تسهم في إحداث نقلة نوعية في مستوى الأداء المهني وتنعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه، أعرب الدكتور عمرو عايد مساعد وزير الصحة لنظم المعلومات والتحول الرقمي عن تقديره للتعاون المثمر مع محافظة الغربية، مؤكدًا أن ما تشهده مستشفيات المحافظة من دعم ومتابعة مستمرة يعكس رؤية واضحة نحو بناء منظومة صحية ذكية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، وتحقق أعلى معدلات الكفاءة والجودة، مشيرًا إلى أن مستشفى طنطا العام الجديد يمثل نموذجًا مهمًا لتطبيق نظم التحول الرقمي داخل المستشفيات الحكومية.

تبادل الخبرات

وفي ختام اللقاء، شدد محافظ الغربية على استمرار التنسيق الكامل مع وزارة الصحة والسكان، والتوسع في تطبيق منظومات التحول الرقمي بجميع مستشفيات المحافظة، بما يحقق أهداف الدولة في تطوير القطاع الصحي، ويضع مصلحة المواطن وجودة الخدمة الطبية في صدارة الأولويات.