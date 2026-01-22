قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد فيديو عاملة نظافة الأهرامات| أول تعليق من الشركة: تكريم مادي ومعنوي لـ منى.. وأصبحت نجمة من حيث لا تدري
طفرة غير مسبوقة في بنية مياه القاهرة.. إنجاز 1670 كيلومتر من الخطوط بتكلفة 6.2 مليار جنيه خلال 5 سنوات
حجز تذاكر معرض الكتاب 2026 أونلاين.. الرابط والخطوات
قبل رمضان.. شعبة المواد الغذائية تكشف عن أسعار السلع الأساسية في الشهر الكريم
وزير الأوقاف يتلقى رسالة من بابا الفاتيكان بمناسبة اليوم العالمي للسلام 2026
الأوقاف تفتتح 39 مسجدا غدا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله
استغلال فيديو قديم لها بالعيادة.. هيفاء وهبي تطالب طبيب تغذية بتعويض 5 ملايين جنيه
حسام حسن: نعمل على تجهيز منتخب مصر لوديات السعودية وإسبانيا والبرازيل
رئيس الوزراء: أحرص دائما على توافر أرصدة آمنة من الأدوية المختلفة
جرام الذهب يقترب من 8000 جنيه.. والشعبة تكشف عن مفاجأة
«لا ألم يُضاهي ألم فقدك» .. رضا البحراوي يُودّع والدته بكلمات مُؤثرة
وزير الرياضة يشهد المؤتمر الصحفي لدعم المنتخب الوطني في منافسات كأس العالم 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يبحث مع مساعد وزير الصحة تطبيق التحول الرقمي بالمستشفيات

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

استقبل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، الدكتور عمرو عايد مساعد وزير الصحة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، وذلك على هامش زيارته للمحافظة لتفقد مستشفى طنطا العام الجديد، في إطار دعم التعاون المشترك بين محافظة الغربية ووزارة الصحة والسكان، وبحث سبل التوسع في تطبيق منظومة التحول الرقمي داخل المستشفيات بمراكز ومدن المحافظة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ويعزز من قدرة المنظومة الصحية على مواكبة التطور التكنولوجي الحديث، جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية 

توجيهات محافظ الغربية 

وخلال اللقاء، أكد محافظ الغربية أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بملف التحول الرقمي في القطاع الصحي، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتطوير الخدمات الطبية، وتحقيق الانضباط المؤسسي، وتيسير حصول المواطنين على خدمة صحية لائقة، مشيرًا إلى أن محافظة الغربية تدعم بشكل كامل جهود وزارة الصحة في هذا الملف الحيوي، وتسعى إلى تعميم نظم المعلومات الرقمية داخل المستشفيات والوحدات الصحية، بما يحقق التكامل بين جميع عناصر المنظومة الصحية ويرفع من كفاءة العنصر البشري.

وأشاد اللواء أشرف الجندي بالجهود المبذولة من وزارة الصحة والسكان في دعم مستشفى طنطا العام الجديد، موضحًا أن المستشفى شهد خطوات ملموسة في مجال التحول الرقمي، تمثلت في استلام سيرفر داخلي متكامل، إلى جانب استلام أجهزة كمبيوتر وأجهزة لوحية (تابلت) جرى توزيعها على جميع أقسام المستشفى، بما يسهم في تحسين آليات العمل، وتسريع تداول البيانات الطبية، وضمان دقة تسجيل الملفات الصحية للمرضى.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأشار المحافظ إلى أن العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية لنجاح أي منظومة رقمية، مثمنًا تنظيم 51 دورة تدريبية للعاملين بمستشفى طنطا العام، استهدفت رفع كفاءتهم في التعامل مع النظم الرقمية الحديثة، مؤكدًا أن هذه البرامج التدريبية تسهم في إحداث نقلة نوعية في مستوى الأداء المهني وتنعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه، أعرب الدكتور عمرو عايد مساعد وزير الصحة لنظم المعلومات والتحول الرقمي عن تقديره للتعاون المثمر مع محافظة الغربية، مؤكدًا أن ما تشهده مستشفيات المحافظة من دعم ومتابعة مستمرة يعكس رؤية واضحة نحو بناء منظومة صحية ذكية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، وتحقق أعلى معدلات الكفاءة والجودة، مشيرًا إلى أن مستشفى طنطا العام الجديد يمثل نموذجًا مهمًا لتطبيق نظم التحول الرقمي داخل المستشفيات الحكومية.

تبادل الخبرات 

وفي ختام اللقاء، شدد محافظ الغربية على استمرار التنسيق الكامل مع وزارة الصحة والسكان، والتوسع في تطبيق منظومات التحول الرقمي بجميع مستشفيات المحافظة، بما يحقق أهداف الدولة في تطوير القطاع الصحي، ويضع مصلحة المواطن وجودة الخدمة الطبية في صدارة الأولويات.

اخبار محافظة الغربية مساعد وزير الصحة أعمال المؤتمر تطوير تبادل الخبرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

بالرقم القومي .. نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

شمس البارودي

شمس البارودي تعلن نجاتها من حادث سير .. تفاصيل

سعر عيار 21 اليوم

ارتفاع جنوني.. الذهب عيار 21 بكام ؟

سعر الذهب- صورة أرشيفية

بعد انخفاض أمس.. تعرّف على سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الخميس

أرشيفية...

تحذير من نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض الرؤية الأفقية على أغلب الأنحاء

رحمة أحمد

لا اتحجبت ولا تبت ..رحمة أحمد: اعتزلت التمثيل وابتعدت عن الفن حفاظا على إنسانيتي

حكم حلق اللحية

حكم حلق اللحية وأخذ الوجه بالفتلة لمن يعمل حلاقا..الإفتاء تجيب

بوتين

مفاجأة بوتين لمجلس السلام.. مليار دولار من الأصول الروسية لإعمار غـزة

ترشيحاتنا

المتهم

أوهم المواطنين بالعلاج الروحاني.. القبض على دجال سيدي جابر

المتهم

القبض على شخص تحر.ش بفتاة أمام ماكينة صراف آلي بالبحيرة

المتهم

القبض على المتهم بسرقة غطاء صرف صحى ببورسعيد

بالصور

من مصر إلى العالمية.. نجوم المصارعة الحرة يحتفلون بـ«مكسرات» أحمد سعد

أحمد سعد
أحمد سعد
أحمد سعد

10 آلاف متر و تنفيذ 80%.. تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع ديرب نجم

بلاط انترلوك
بلاط انترلوك
بلاط انترلوك

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان «الاتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية» بحضور بدر عبدالعاطي|صور

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي

طريقة عمل بسكوت القهوة

طريقة عمل بسكوت القهوة
طريقة عمل بسكوت القهوة
طريقة عمل بسكوت القهوة

فيديو

ريهام عاصم

خرجيني هموت يا ماما.. تفاصيل صادمة قبل وفاة الاستايلست ريهام عاصم

عبد الرحمن أبو زهرة

الحجز على معاشه.. أزمة جديدة تطارد عبد الرحمن أبو زهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد