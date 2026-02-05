حالة الطقس في أسوان اليوم الخميس 5-2-2026

تشهد محافظة أسوان اليوم الخميس 5-2-2026 طقساً معتدلاً ومستقراً، يتميز بأجواء هادئة، وارتفاعا نسبيا في درجات الحرارة، مقارنة بالأيام الماضية، ومع شروق الشمس وازدياد سطوعها بشكل تدريجي؛ بدأت درجات الحرارة في الارتفاع، خاصة خلال ساعات الظهيرة.

ويُلاحظ تغير ملحوظ في حالة الطقس، مقارنة بالأيام الماضية، حيث بدأت درجات الحرارة في الارتفاع بشكل تدريجي؛ مما يشير إلى بداية تحسن واضح في الأجواء خلال فصل الشتاء.

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، يسود طقس شتوي مائل للبرودة في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، معتدل للحرارة في أول الليل، مائل للبرودة في آخره.

حالة الطقس

وتختلف طبيعة أسوان- نظرًا لموقعها الجغرافي في أقصى الجنوب- في درجة الحرارة، عن المحافظات الأخرى، حيث إنها في الشتاء بعد فترة الظهيرة، تكون الأجواء بها معتدلة.

وبمجرد اختفاء أشعة الشمس وحلول وقت المغرب؛ يبدأ الطقس في التحسن التدريجي بشكل جيد للغاية، ويُشعر بها تحديدًا في المناطق المطلة على ضفاف النيل والمجاورة للزراعات، حيث تكون الأجواء معتدلة ورائعة بشكل مميز.

وسجلت درجة الحرارة العظمى في مدينة أسوان 28 درجة، والصغرى 12 درجة، بينما جاءت نسبة توقعات سقوط الأمطار 0%، والرطوبة 17%، والرياح 10كم/ س.

كما سجّلت مدينة إدفو- إحدى المدن التابعة لأسوان من أقصى الشمال- درجة الحرارة العظمى 28 درجة والصغرى 12 درجة، بينما جاءت نسبة احتمالية سقوط أمطار 0%، والرطوبة 17%، والرياح 10 كم/ س.

وفي السياق نفسه، سجلت مدينة أبو سمبل- جنوب أسوان- درجة الحرارة العظمى 28 درجة والصغرى 12درجة، بينما جاءت نسبة التوقعات بسقوط الأمطار 0%، والرطوبة 17%، والرياح 10كم/ س.