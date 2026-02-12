"مرسيدس-بنز" تسجل هبوطاً حاداً في أرباح 2025 بنسبة 57% وسط ضغوط الصين والرسوم الجمركية

أعلنت شركة مرسيدس-بنز اليوم /الخميس/ عن تراجع أرباحها التشغيلية في عام 2025 بنسبة 57%، بأكثر من المتوقع، ما يعكس عاماً صعباً في ظل اشتداد المنافسة في السوق الصينية، وارتفاع تكلفة الرسوم الجمركية، وتأثيرات سلبية لتحركات أسعار الصرف.

وسجلت أرباح المجموعة قبل الفوائد والضرائب نحو 5.8 مليار يورو (6.9 مليار دولار) خلال 2025، مقارنة بتوقعات المحللين البالغة 6.6 مليار يورو وفق استطلاع سابق، مقابل 13.6 مليار يورو في العام السابق.

وبلغت إيرادات الشركة 132.2 مليار يورو، بانخفاض سنوي قدره 9%، وجاءت أقل بقليل من التوقعات التي أشارت إلى 134 مليار يورو.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، أولا كيلينيوس: "في ظل بيئة سوقية ديناميكية، ظلت نتائجنا المالية ضمن نطاق توجيهاتنا، بفضل تركيزنا الحاد على الكفاءة والسرعة والمرونة".

وأعلنت مرسيدس عن تحقيق عائد معدل على المبيعات بنسبة 5% في قطاع سيارات الركاب الأساسي خلال العام بأكمله، وهو ضمن النطاق المستهدف للشركة بين 4% و6%.

وكانت الشركة قد قدرت في البداية هامش ربح لعام 2025 في نطاق 6% إلى 8%، لكنها سحبت تلك التوجيهات في أبريل أثناء تقييمها لتأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.

وعلى المدى المتوسط، تأمل مرسيدس في رفع هامش الربح إلى ما بين 8% و10% من خلال حزمة من إطلاق الطرازات الجديدة واتباع ما وصفته بـ"انضباط صارم في التكاليف"، بحسب بيان الشركة.

