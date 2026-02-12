أسعار ومواصفات تانك 300 موديل 2026 في السعودية

تقدم تانك الصينية من تواجدها في السوق السعودي، من خلال مجموعة متنوعة من الطرازات الرياضية متعددة الاستخدامات، ومن بينها تانك 300 موديل 2026 التي تندرج ضمن فئة SUV متوسطة الحجم ذات الطابع الرياضي.

أبعاد وتصميم تانك 300 موديل 2026

تعتمد تانك 300 موديل 2026 على أبعاد خارجية بنسبة طول بلغت 4,760 ملم، وعرض يبلغ 1,930 ملم، فيما يصل الارتفاع إلى 1,903 ملم، وتحمل الواجهة الأمامية شبكة كبيرة متعددة الفتحات، مع مصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED.

تانك 300 موديل 2026

كما زُودت السيارة بمرايا جانبية كهربائية، وجنوط ألمنيوم قياس 17 بوصة، إضافة إلى قضبان تحميل على السقف تعزز من الطابع العملي، ومكان مخصص لتثبيت العجلة الاحتياطية في الخلف، بالاضافة إلى مصابيح ضباب.

محرك وأداء تانك 300 موديل 2026

تعتمد تانك 300 على محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر مزود بشاحن تيربو، يولد قوة تبلغ 217 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 387 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، ينقل القوة إلى نظام دفع رباعي، ويبلغ معدل استهلاك الوقود نحو 11.9 كيلومتر لكل لتر.

تانك 300 موديل 2026

تجهيزات تانك 300 موديل 2026

تضم تانك 300 موديل 2026 حزمة من أنظمة السلامة، تشمل وسائد هوائية يصل عددها إلى 6 AIRBAGS، ونظام المكابح المانعة للانغلاق، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، إلى جانب نظام التحكم في الجر، ونظام الثبات الإلكتروني، كما زُودت السيارة بحساسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا محيطية بزاوية 360 درجة، وتتوفر أنظمة مساعدة إضافية مثل مثبت السرعة التكيفي، ونظام مراقبة النقطة العمياء.

تانك 300 موديل 2026

وتعتمد السيارة على شاشة وسطية تعمل باللمس قياس 12.3 بوصة تدعم أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بالكامل بالمقاس ذاته، كما تأتي بنظام تكييف أوتوماتيكي، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ونظام صوتي يتراوح بين 8 و9 مكبرات صوت بحسب الفئة، ومقاعد كهربائية بخصائص التبريد والتدليك.

تانك 300 موديل 2026

سعر السيارة تانك 300 موديل 2026

تقدم سيارة تانك 300 موديل 2026 في السوق السعودي، بأسعار تبدأ من 149,385 ريال سعودي، وتصل إلى 158,585 ريال سعودي للفئات الأعلى تجهيزًا.