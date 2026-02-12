قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

أرخص سيارة من هيونداي وبايك في السوق المصري.. أيهما تختار؟

هيونداي أكسنت RB و بايك U5 PLUS
هيونداي أكسنت RB و بايك U5 PLUS
صبري طلبه

تعتبر السيارة هيونداي أكسنت RB من أرخص السيارات التي تحمل العلامة الكورية الجنوبية في مصر، بينما تأتي العلامة الصينية بايك بنسختها U5 PLUS وتعد هي أيضًا الأرخص سعرًا في السوق المصري، كلاهما يحمل تصميم السيدان، مع باقة كبيرة من الفئات والتجهيزات.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" مقارنة بين القدرات الفنية للسيارة هيونداي أكسنت RB و بايك U5 PLUS، بالإضافة إلى سعرهم في السوق المصري.

هيونداي أكسنت RB

مواصفات هيونداي أكسنت RB و بايك U5 PLUS

تعتمد السيارة هيونداي أكسنت RB على ناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار، متصل بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، قادر على انتاج قوة إجمالية بلغت 125 حصانا و156 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، أما عن معدل التسارع فيمكن للسيارة الوصول من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال 11.1 ثانية.

تأتي السيارة هيونداي أكسنت RB بسعر طول كلي بلغت 4.370 مم، وعرض كلي يبلغ 1.705 مم، و1.455 مم للارتفاع، ويبلغ مستوى الخلوص الارضي 147 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2570 مم.

بايك U5 PLUS

زودت بايك U5 PLUS بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 111 حصانًا، و142 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الاداء، مع تقنية الجر الأمامي للعجلات.

ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2670 مم، وبنسبة طول كلي بلغت 4.660 مم، و1.820 مم للعرض، وبارتفاع 1.480 مم، بينما يصل الخلوص الارضي إلى 155 مم.

سعر هيونداي أكسنت RB و بايك U5 PLUS في مصر

تقدم السيارة هيونداي أكسنت RB بسعر يبدأ من 729,900 إلى 895,000  جنيه، وتأتي السيارة بايك U5 PLUS بسعر يتراوح بين 724,900 و854,900 جنيه.

