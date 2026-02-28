برسومات بيكاتشو على التابلوه .. هيونداي تفاجئ عشاقها

تبدو شركة هيونداي وكأنها قررت استدعاء روح الطفولة والمغامرة داخل مقصورات سياراتها، محولةً لوحات القيادة الرقمية إلى منصة تفاعلية تشبه عالم "بوكيمون" الشهير، في خطوة غير تقليدية تكسر جمود التصاميم البرمجية المعتادة.

هيونداي تحول لوحة قيادة سياراتها إلى "بوكيدكس" رقمي

أطلقت شركة هيونداي الكورية، بالتعاون مع "بوكيمون كوريا"، سمات جديدة وحصرية لشاشات المعلومات والترفيه والعدادات الرقمية.

يمنح هذا التحديث السائقين فرصة تخصيص واجهة القيادة بشخصيات محبوبة مثل بيكاتشو وDitto، مما يضفي لمسة من الحيوية والمرح على تجربة القيادة اليومية.

خيارات هيونداي: بين "هجمة بيكاتشو" و"عالم ديتو"

يمكن للمستخدمين الاختيار بين سمتين رئيسيتين: الأولى هي بيكاتشو Quick Attack، والتي تتميز بألوان بيكاتشو الصفراء والبرق المميز له، والثانية هي Ditto World التي تعكس الشخصية اللطيفة القابلة للتشكل.

لا تقتصر هذه السمات على الخلفيات فقط، بل تمتد لتشمل الرسوم المتحركة لواجهة المستخدم عند التنقل بين القوائم.

توفر ميزة هيونداي وسعرها في السوق الكورية

تتوفر هذه السمات البرمجية حاليًا لعدد محدد من طرازات هيونداي الحديثة داخل كوريا الجنوبية فقط، ويبلغ سعر السكين الواحد حوالي 21 دولارًا أمريكيًا (ما يعادل تقريبًا 30,000 وون كوري).

وتستغل هيونداي بذلك المساحات الشاسعة في قمرات القيادة الرقمية لتقديم محتوى ترفيهي رقمي يدر أرباحًا إضافية للشركة.