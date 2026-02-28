قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدفاعات الجوية الإيرانية تسقط مسيرتين إسرائيليتين في سماء أصفهان
‏الدفاعات الجوية الإماراتية تتصدى لصواريخ ومسيرات إيرانية.. دون إصابات ‏
البيت الأبيض يراقب التطورات.. وواشنطن وبرلين تحت المجهر بعد الهجمات على إيران
3 أحاديث نبوية عن فضل جنود مصر.. اعرف وصية الرسول بجيشها
أحمد رمزي يكشف تفاصيل تجربتة في مسلسل فخر الدلتا.. خاص
إيران: القواعد الأمريكية والإسرائيلية أهداف مشروعة وسنواصل الدفاع عن النفس حتى توقف الهجمات
لاعب شهير بالنادي الأهلي ضحية مقلب رامز ليفل الوحش
مصطفى بكري: ضربات إيران لا تستهدف الأمريكيين بل تصيب الأبرياء في الخليج
وزير الصحة يوجه بتسريع توريد مفاصل الركبة والحوض لإنهاء قوائم الانتظار
بعد الحرب الإسرائيلية .. سعر الدولار اليوم 28-2-2026
رويترز: الحرس الثوري الإيراني يمنع مرور السفن من مضيق هرمز
مروان عطية يصدم رامز جلال بعد سؤال الفنان مين الأحسن زيزو وللا إمام عاشور
برسومات بيكاتشو على التابلوه .. هيونداي تفاجئ عشاقها

هيونداي بيكاتشو
هيونداي بيكاتشو
عزة عاطف

تبدو شركة هيونداي وكأنها قررت استدعاء روح الطفولة والمغامرة داخل مقصورات سياراتها، محولةً لوحات القيادة الرقمية إلى منصة تفاعلية تشبه عالم "بوكيمون" الشهير، في خطوة غير تقليدية تكسر جمود التصاميم البرمجية المعتادة.

هيونداي تحول لوحة قيادة سياراتها إلى "بوكيدكس" رقمي

أطلقت شركة هيونداي الكورية، بالتعاون مع "بوكيمون كوريا"، سمات جديدة وحصرية لشاشات المعلومات والترفيه والعدادات الرقمية. 

يمنح هذا التحديث السائقين فرصة تخصيص واجهة القيادة بشخصيات محبوبة مثل بيكاتشو وDitto، مما يضفي لمسة من الحيوية والمرح على تجربة القيادة اليومية.

خيارات هيونداي: بين "هجمة بيكاتشو" و"عالم ديتو"

يمكن للمستخدمين الاختيار بين سمتين رئيسيتين: الأولى هي بيكاتشو Quick Attack، والتي تتميز بألوان بيكاتشو الصفراء والبرق المميز له، والثانية هي Ditto World التي تعكس الشخصية اللطيفة القابلة للتشكل. 

لا تقتصر هذه السمات على الخلفيات فقط، بل تمتد لتشمل الرسوم المتحركة لواجهة المستخدم عند التنقل بين القوائم.

توفر ميزة هيونداي وسعرها في السوق الكورية

تتوفر هذه السمات البرمجية حاليًا لعدد محدد من طرازات هيونداي الحديثة داخل كوريا الجنوبية فقط، ويبلغ سعر السكين الواحد حوالي 21 دولارًا أمريكيًا (ما يعادل تقريبًا 30,000 وون كوري). 

وتستغل هيونداي بذلك المساحات الشاسعة في قمرات القيادة الرقمية لتقديم محتوى ترفيهي رقمي يدر أرباحًا إضافية للشركة.

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

