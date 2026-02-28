نائب بالشيوخ: الهجمات على إيران "حرب اختيار".. وترامب المتحكم الأول في القرار

علق الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية ورئيس العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، على الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت إيران، وما تبعها من رد إيراني طال أهدافًا في دول الخليج، مؤكدًا أن ما جرى لم يكن مفاجئًا من حيث التوقيت أو الأهداف.

وأوضح "كمال" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء السبت، أن الهدف الاستراتيجي من التصعيد هو "تغيير النظام"، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن منذ الأيام الأولى للحرب أن العمليات لن تتوقف عند قطاع غزة.

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان صاحب القرار النهائي في مسار التصعيد، لافتًا إلى أن الجانب الإيراني لم يكن غافلًا عن احتمالات الحرب، بل وضع سيناريوهات مسبقة للتعامل مع هذا التطور.

ووصف ما يجري بأنه "حرب اختيار وليست حرب ضرورة"، معتبرًا أن الدخول في هذا النوع من الحروب يجعل إدارتها شديدة التعقيد، كما أن حساباتها السياسية والعسكرية تكون أكثر كلفة، خاصة في ظل انقسام داخل الرأي العام الأمريكي حول جدوى الانخراط في صراع جديد بالمنطقة.