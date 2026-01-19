قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الداخلية السورية تفتح تحقيقا عاجلا بشأن تقارير عن “مجازر” في الحسكة
الرئيس السوري يؤجل زيارته إلى ألمانيا لأسباب تتعلق بالوضع الداخلي
قيدوا شخصا وتعدوا عليه بالضرب داخل منزل بقنا.. المتهون يواجهون هذه العقوبة
بالصور.. أبرز ما تقدمه نيسان سنترا 2026 الجيل الجديد
سعر الدولار في مصر مستهل تعاملات الإثنين
هل يجب استئذان زوجي فى قضاء ما أفطرته من رمضان؟.. الإفتاء تجيب
كندا تدرس إرسال قوات إلى جرينلاند ضمن تدريبات الناتو بقيادة الدنمارك
مواعيد مباريات اليوم الاثنين 19 - 1 - 2026 والقنوات الناقلة
دعاء استقبال شهر شعبان.. كلمات مستحبة للرزق الواسع
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي مستهل اليوم
الأرصاد تكشف 7 نصائح لقيادة آمنة في الضباب
موسكو تحذر: خطط بريطانيا لاعتراض السفن الروسية تصعيد خطير
رياضة

إسلام صادق: ساديو ماني أسطورة أفريقيا.. لن يتكرر

ساديو ماني
ساديو ماني
ميرنا محمود

أشاد الإعلامي إسلام صادق بتألق النجم السنغالي ساديو ماني  بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك .  

وكتب إسلام صادق: ساديو ماني ..أسطورة افريقيا لن يتكرر.

وتُوّج النجم السنغالي ساديو ماني بجائزة أفضل لاعب في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، بعد الأداء اللافت الذي قدمه طوال مشوار البطولة، والذي تُوّج بقيادة منتخب بلاده للفوز باللقب القاري.


وجاء تتويج ماني تتويجًا طبيعيًا لمستواه الثابت وتأثيره الكبير في نتائج “أسود التيرانجا”، سواء على المستوى الفني أو القيادي داخل الملعب.

السنغال بطلاً لأمم إفريقيا للمرة الثانية

نجح منتخب السنغال في التتويج بلقب كأس أمم إفريقيا 2025 للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه الثمين على منتخب المغرب بهدف دون رد في المباراة النهائية. اللقاء الذي احتضنه ملعب مولاي عبد الله في الرباط، شهد ندية كبيرة بين المنتخبين، إلا أن الخبرة والواقعية السنغالية حسمتا المواجهة في لحظاتها الحاسمة.

نهائي قوي وحسم في التفاصيل

جاءت المباراة النهائية قوية ومتكافئة، حيث فرض المنتخب المغربي أسلوبه بالاستحواذ والضغط، في المقابل اعتمد المنتخب السنغالي على التنظيم الدفاعي والانطلاقات السريعة. وتمكن “أسود التيرانغا” من استغلال إحدى الفرص القليلة التي سنحت لهم، ليسجلوا هدف الفوز ويحافظوا عليه حتى صافرة النهاية.

دور حاسم لساديو ماني

كان لساديو ماني دور محوري في تتويج منتخب بلاده باللقب، حيث قدّم أداءً متوازنًا بين الصناعة والتسجيل، إلى جانب تحركاته المستمرة التي أربكت دفاعات المنافسين. كما أظهر ماني شخصية القائد داخل الملعب، وأسهم بخبرته في توجيه زملائه خلال المباريات الصعبة

ساديو ماني بطولة كأس أمم إفريقيا تتويج السنغال المغرب

